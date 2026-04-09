Головна arrow Відео arrow Які міста Росія хоче захопити до кінця квітня: ефір Вечір.LIVE arrow
Які міста Росія хоче захопити до кінця квітня: ефір Вечір.LIVE

Які міста Росія хоче захопити до кінця квітня: ефір Вечір.LIVE

09 квітня 2026 р. 18:00

18:00 Які міста Росія хоче захопити до кінця квітня: ефір Вечір.LIVE

13:15 Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з Путіним: ефір День.LIVE

08:00 США офіційно обговорюють вихід з НАТО: ефір Ранок.LIVE

19:00 Вартість проїзду та розбиті дороги у столиці: ефір Київський час

18:04 Трамп погрожує 50% митами усім, хто постачає зброю Ірану: ефір Вечір.LIVE

13:08 В Україні можуть обмежити доступ дітей до соцмереж: ефір День.LIVE

08:00 Трамп оголосив про призупинення війни в Ірані: ефір Ранок.LIVE

18:00 Жорсткий ультиматум Трампа Ірану: ефір Вечір.LIVE

13:16 Росія посилила дронові атаки та терор проти цивільних: ефір День.LIVE

08:00 Зеленський анонсував нові безпекові домовленості: ефір Ранок.LIVE

18:00 Які міста Росія хоче захопити до кінця квітня: ефір Вечір.LIVE

13:15 Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з Путіним: ефір День.LIVE

08:00 США офіційно обговорюють вихід з НАТО: ефір Ранок.LIVE

19:00 Вартість проїзду та розбиті дороги у столиці: ефір Київський час

18:04 Трамп погрожує 50% митами усім, хто постачає зброю Ірану: ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче захопити Покровський напрямок до кінця квітня. Однак у них немає на це сил, адже росіяни несуть великі втрати.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE.

Теми ефіру

  •  В Україну повернули тіла 1000 загиблих, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям, — Координаційний штаб;
  • У березні на 29% зріс показник загальних втрат особового складу російської армії, завданих підрозділами безпілотних систем ЗСУ;
  • Росіяни хочуть захопити увесь Покровський напрямок до кінця квітня, але сил у них на це немає, — Зеленський;
  • "Після Великодніх свят знайдемо дату": Зеленський про потенційний візит Кушнера і Віткоффа до України;
  • Тристоронні переговори з Росією відкладені, — Зеленський;
  • В Одесі планували вбити начальника одного з районних ТЦК: СБУ запобігла серії злочинів;  
  • Україні загрожують проблеми з постачанням для авіації;
  • Зеленський готовий до зустрічі з Путіним: "Місце можна знайти де завгодно".

Гості ефіру

  • Олексій Кущ — економіст, фінансовий аналітик;
  • Денис Ярославський — офіцер командування штурмових військ ЗСУ;
  • Олексій Гетьман — військовий оглядач, учасник російсько-української війни;
  • Анатолій Бурміч — народний депутат, "Відновлення України", Комітет з питань антикорупційної політики;
  • Олексій Мовчан — народний депутат "Слуга Народу", заступник голови Комітету питань економічного розвитку;
  • Віра Константинова — політолог, експерт з міжнародних відносин.

Як повідомляє Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський заявляв, якщо не бити по Росії, вона буде бити по нас. Україна змушена відповідати на атаки, щоб стримувати агресора. 

Також президент розповів, що до кінця квітня окупанти хочуть захопити низку населених пунктів, зокрема Дружківку, Костянтинівку та інші міста в цьому районі. За його словами, у ворога для цього недостатньо сил.

18:40 Потрібно посилювати позицію: Буданов про переговори з РФ

18:31 У Росії майже не залишилося ракетоносіїв: удари "Нептуном"

18:24 Готуємось до зими: Зеленський про зустріч з громадами на Закарпатті

18:00 Зібров сказав, як відсвяткує Великдень та чи відчув здорожчання продуктів

18:00 Які міста Росія хоче захопити до кінця квітня: ефір Вечір.LIVE

17:45 Зазвичай ходжу до церкви: Буданов про те, як святкує Великдень

17:44 Безкоштовні поїздки одеських чиновників обійшлися в мільйони

17:35 У Києві подорожчає вартість проїзду: який тариф можуть встановити

17:18 Буданов: Закарпаття стало новим домом для українців

17:12 П'ять держав, з якими діє механізм множинного громадянства в Україні

18:00 Які міста Росія хоче захопити до кінця квітня: ефір Вечір.LIVE

13:15 Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з Путіним: ефір День.LIVE

08:00 США офіційно обговорюють вихід з НАТО: ефір Ранок.LIVE

19:00 Вартість проїзду та розбиті дороги у столиці: ефір Київський час

Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з Путіним: ефір День.LIVE

09 квітня 2026 р. 13:15
09 квітня 2026 р. 08:00
08 квітня 2026 р. 19:00
08 квітня 2026 р. 18:04
08 квітня 2026 р. 13:08
08 квітня 2026 р. 08:00
07 квітня 2026 р. 18:00
07 квітня 2026 р. 13:16

