Які міста Росія хоче захопити до кінця квітня: ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче захопити Покровський напрямок до кінця квітня. Однак у них немає на це сил, адже росіяни несуть великі втрати.

Теми ефіру

В Україну повернули тіла 1000 загиблих, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям, — Координаційний штаб;

У березні на 29% зріс показник загальних втрат особового складу російської армії, завданих підрозділами безпілотних систем ЗСУ;

Росіяни хочуть захопити увесь Покровський напрямок до кінця квітня, але сил у них на це немає, — Зеленський;

"Після Великодніх свят знайдемо дату": Зеленський про потенційний візит Кушнера і Віткоффа до України;

Тристоронні переговори з Росією відкладені, — Зеленський;

В Одесі планували вбити начальника одного з районних ТЦК: СБУ запобігла серії злочинів;

Україні загрожують проблеми з постачанням для авіації;

Зеленський готовий до зустрічі з Путіним: "Місце можна знайти де завгодно".

Гості ефіру

Олексій Кущ — економіст, фінансовий аналітик;

Денис Ярославський — офіцер командування штурмових військ ЗСУ;

Олексій Гетьман — військовий оглядач, учасник російсько-української війни;

Анатолій Бурміч — народний депутат, "Відновлення України", Комітет з питань антикорупційної політики;

Олексій Мовчан — народний депутат "Слуга Народу", заступник голови Комітету питань економічного розвитку;

Віра Константинова — політолог, експерт з міжнародних відносин.

Як повідомляє Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський заявляв, якщо не бити по Росії, вона буде бити по нас. Україна змушена відповідати на атаки, щоб стримувати агресора.

Також президент розповів, що до кінця квітня окупанти хочуть захопити низку населених пунктів, зокрема Дружківку, Костянтинівку та інші міста в цьому районі. За його словами, у ворога для цього недостатньо сил.