Як столиця провалила підготовку до блекауту — ефір Київський час
Як столиця провалила підготовку до блекауту — ефір Київський час

Як столиця провалила підготовку до блекауту — ефір Київський час

14 січня 2026 р. 19:00

19:00 Як столиця провалила підготовку до блекауту — ефір Київський час

18:31 Зеленський провів нараду з Федоровим — Вечір.LIVE

13:22 Рада призначила Федорова міністром оборони — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський розповів про наслідки останньої атаки РФ — Ранок.LIVE

13 січня 2026
18:20 У Києві погіршилася ситуація зі світлом — ефір Вечір.LIVE

13:08 Наслідки масованого обстрілу України — ефір День.LIVE

08:12 Масштабна атака по Україні, вибухи у містах — ефір Ранок.LIVE

12 січня 2026
17:55 Кияни залишаються без опалення після атаки РФ — ефір Вечір.LIVE

13:14 В Україні надскладна ситуація зі світлом — ефір День.LIVE

08:02 Стало відомо, коли відновлять тепло у Києві — ефір Ранок.LIVE

19:00 Як столиця провалила підготовку до блекауту — ефір Київський час

18:31 Зеленський провів нараду з Федоровим — Вечір.LIVE

13:22 Рада призначила Федорова міністром оборони — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський розповів про наслідки останньої атаки РФ — Ранок.LIVE

13 січня 2026
18:20 У Києві погіршилася ситуація зі світлом — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру "Київський час" стали депутат Київської міської ради Леонід Ємець, співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко, голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександр Трохимець, голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея, нардеп Сергій Нагорняк та експертка з виживання Тетяна Яловчак.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір "Київський час"

Гості ефіру "Київський час" обговорять підготовку столиці до можливих блекаутів, стан енергостійкості, тарифи, роботу міської влади, транспорт і метро, укриття, бюджетні рішення та ключові ризики. Серед інших тем:

  • Київ без світла і опалення — чому міська влада безпорадна?
  • Хто відповість за провалену підготовку до опалювального сезону?
  • Найбільший бюджет міста в Україні = найгірша ситуація з допомогою людям. Як вдається у Дніпрі, Харкові, Львові?
  •  Громадський транспорт. Чому зупиняються трамваї, а дороги нечищені?
  • Дівчинка, яка впала в яму з окропом.

Нагадаємо, у столиці продовжують впроваджувати системи резервного електроживлення, щоб підтримувати стабільну роботу об’єктів критичної інфраструктури. 

А 15 січня в Київраді відбудеться публічний звіт шести заступників голови КМДА щодо дій під час блекаутів.

19:06 Стрілянина по авто у Львові — свідки розкрили деталі

19:00 Як столиця провалила підготовку до блекауту — ефір Київський час

18:45 Monobank спростив оплату рахунків — деталі

18:35 Як одесити називали дітей у 2025 — популярні імена

18:34 Зеленський нагородив учасників Invictus Games

18:31 Зеленський провів нараду з Федоровим — Вечір.LIVE

18:15 В Укргідрометцентрі сказали, як довго ще будуть морози

18:10 “Генераторний попит” на пальне — що це та як впливає на ринок

18:01 ЗСУ підвищать зарплати, — депутат назвав умову

17:41 Як ЕКО МАРКЕТ працює під час відключень електроенергії

19:06 Стрілянина по авто у Львові — свідки розкрили деталі

18:45 Monobank спростив оплату рахунків — деталі

18:35 Як одесити називали дітей у 2025 — популярні імена

18:34 Зеленський нагородив учасників Invictus Games

18:15 В Укргідрометцентрі сказали, як довго ще будуть морози

18:10 “Генераторний попит” на пальне — що це та як впливає на ринок

18:01 ЗСУ підвищать зарплати, — депутат назвав умову

17:41 Як ЕКО МАРКЕТ працює під час відключень електроенергії

17:40 Доля Придністров'я — сьогодні є лише один вихід

17:39 Ковзанка замість доріг — як кияни переживають негоду

22:33 Закінчення війни у 2026 — думки одеситів про шанси та можливості

12 січня

22:33 Які економічні сюрпризи чекають Україну — вартість валюти

9 січня

18:52 Зимові відпустки 2026 — як будуть відпочивати одесити

06:29 Від миру до процвітання — що змінюється в головах партнерів

8 січня

21:33 Ринок Черемушки в Одесі — що подорожчало після свят

16:12 Особливі вміння — чим Буданов допомагає президенту в ОП

7 січня

22:33 Допомога на передову — як в одеській церкві дбають про військових

05:59 В Україні запровадили безкоштовний скринінг здоровʼя

6 січня

18:04 Новоюліанський і григоріанський календарі — різні дати, одна віра

08:52 Святкування Водохреща — коли відзначатимуть одесити (відео)

19:00 Як столиця провалила підготовку до блекауту — ефір Київський час

18:31 Зеленський провів нараду з Федоровим — Вечір.LIVE

13:22 Рада призначила Федорова міністром оборони — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський розповів про наслідки останньої атаки РФ — Ранок.LIVE

13 січня
18:20 У Києві погіршилася ситуація зі світлом — ефір Вечір.LIVE

Зеленський провів нараду з Федоровим — Вечір.LIVE

Зеленський провів нараду з Федоровим — Вечір.LIVE

14 січня 2026 р. 18:31
Рада призначила Федорова міністром оборони — ефір День.LIVE

Рада призначила Федорова міністром оборони — ефір День.LIVE

14 січня 2026 р. 13:22
Зеленський розповів про наслідки останньої атаки РФ — Ранок.LIVE

Зеленський розповів про наслідки останньої атаки РФ — Ранок.LIVE

14 січня 2026 р. 08:00
У Києві погіршилася ситуація зі світлом — ефір Вечір.LIVE

У Києві погіршилася ситуація зі світлом — ефір Вечір.LIVE

13 січня 2026 р. 18:20
Наслідки масованого обстрілу України — ефір День.LIVE

Наслідки масованого обстрілу України — ефір День.LIVE

13 січня 2026 р. 13:08
Масштабна атака по Україні, вибухи у містах — ефір Ранок.LIVE

Масштабна атака по Україні, вибухи у містах — ефір Ранок.LIVE

13 січня 2026 р. 08:12
Кияни залишаються без опалення після атаки РФ — ефір Вечір.LIVE

Кияни залишаються без опалення після атаки РФ — ефір Вечір.LIVE

12 січня 2026 р. 17:55
В Україні надскладна ситуація зі світлом — ефір День.LIVE

В Україні надскладна ситуація зі світлом — ефір День.LIVE

12 січня 2026 р. 13:14

