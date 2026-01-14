Гостями ефіру "Київський час" стали депутат Київської міської ради Леонід Ємець, співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко, голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександр Трохимець, голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея, нардеп Сергій Нагорняк та експертка з виживання Тетяна Яловчак.

Ефір "Київський час"

Гості ефіру "Київський час" обговорять підготовку столиці до можливих блекаутів, стан енергостійкості, тарифи, роботу міської влади, транспорт і метро, укриття, бюджетні рішення та ключові ризики. Серед інших тем:

Київ без світла і опалення — чому міська влада безпорадна?

Хто відповість за провалену підготовку до опалювального сезону?

Найбільший бюджет міста в Україні = найгірша ситуація з допомогою людям. Як вдається у Дніпрі, Харкові, Львові?

Громадський транспорт. Чому зупиняються трамваї, а дороги нечищені?

Дівчинка, яка впала в яму з окропом.

Нагадаємо, у столиці продовжують впроваджувати системи резервного електроживлення, щоб підтримувати стабільну роботу об’єктів критичної інфраструктури.

А 15 січня в Київраді відбудеться публічний звіт шести заступників голови КМДА щодо дій під час блекаутів.