Президент України Володимир Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки готовий на 100%. Наразі наша країна чекає сигналів від США щодо дати та місця підписання.
Ефір Ранок.LIVE 26 січня
В ефірі говоритимуть про ситуацію на фронті на Борівсько-Лиманському напрямку, спроби російської армії просунутися до Лимана та роль нових технологій у війні. Окрему увагу приділять використанню наземних роботизованих комплексів, дроновій війні, перспективам розвитку роботизованих підрозділів у 2026 році та можливості створення безлюдних зон оборони за прикладом ініціатив НАТО.
Значний блок буде присвячений міжнародній політиці та переговорам. Обговорюватимуть процес перемовин в Абу-Дабі, готовність документа щодо гарантій безпеки, позиції сторін щодо територіальної цілісності України, контролю ЗАЕС та економічних питань. Також говоритимуть про євроінтеграцію України, терміни відкриття кластерів, перспективи вступу до ЄС і підготовку до майбутніх виборів.
Окремий блок стосуватиметься енергетики. Йтиметься про складну ситуацію в енергосистемі, наслідки масованих обстрілів, теплопостачання в Києві, обмежені можливості швидкої заміни великих ТЕЦ, міжнародні пропозиції щодо електроенергії та реальні ризики подальших відключень.
Також в ефірі обговорять безпекову ситуацію на кордоні та дипломатичні контакти України з демократичними силами Білорусі.
Гості Ранок.LIVE
- Позивний "Макар" — командир роти ударних наземних роботизованих комплексів 3-ї окремої штурмової бригади
- Олександр Савченко — економіст, фінансист
- Станіслав Ігнатьєв — енергетичний експерт Українського інституту майбутнього
- Ігор Когут — політолог, директор Українського парламентського інституту
- Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин
- Микола Томенко — політичний та громадський діяч
- Іван Шевцов — полковник, начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон"
- Олександр Краєв — експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"
Нагадаємо, також Володимир Зеленський висловлювався про дату закінчення війни. Окремо лідер України казав, коли можливий вступ до ЄС.