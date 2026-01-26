Відео
Україна
Гарантії безпеки від США для України готові — ефір Ранок.LIVE

26 січня 2026 р. 08:00

25 січня 2026
Text

17:01 Лідери України, Польщі і Литви проводять брифінг — прямий ефір

23 січня 2026
Text

21:00 Експорт зброї та бюджет 2026 — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

18:00 Стартували переговори між Україною, США та РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:23 Зеленський назвав головне питання переговорів — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки готовий на 100%. Наразі наша країна чекає сигналів від США щодо дати та місця підписання.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 26 січня

В ефірі говоритимуть про ситуацію на фронті на Борівсько-Лиманському напрямку, спроби російської армії просунутися до Лимана та роль нових технологій у війні. Окрему увагу приділять використанню наземних роботизованих комплексів, дроновій війні, перспективам розвитку роботизованих підрозділів у 2026 році та можливості створення безлюдних зон оборони за прикладом ініціатив НАТО.

Значний блок буде присвячений міжнародній політиці та переговорам. Обговорюватимуть процес перемовин в Абу-Дабі, готовність документа щодо гарантій безпеки, позиції сторін щодо територіальної цілісності України, контролю ЗАЕС та економічних питань. Також говоритимуть про євроінтеграцію України, терміни відкриття кластерів, перспективи вступу до ЄС і підготовку до майбутніх виборів.

Окремий блок стосуватиметься енергетики. Йтиметься про складну ситуацію в енергосистемі, наслідки масованих обстрілів, теплопостачання в Києві, обмежені можливості швидкої заміни великих ТЕЦ, міжнародні пропозиції щодо електроенергії та реальні ризики подальших відключень.

Також в ефірі обговорять безпекову ситуацію на кордоні та дипломатичні контакти України з демократичними силами Білорусі.

Гості Ранок.LIVE

  • Позивний "Макар" — командир роти ударних наземних роботизованих комплексів 3-ї окремої штурмової бригади
  • Олександр Савченко — економіст, фінансист
  • Станіслав Ігнатьєв — енергетичний експерт Українського інституту майбутнього
  • Ігор Когут — політолог, директор Українського парламентського інституту
  • Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин
  • Микола Томенко — політичний та громадський діяч
  • Іван Шевцов — полковник, начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон"
  • Олександр Краєв — експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Нагадаємо, також Володимир Зеленський висловлювався про дату закінчення війни. Окремо лідер України казав, коли можливий вступ до ЄС.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

08:22 У США сталася авіакатастрофа приватного літака з людьми на борту

08:10 Монети 1, 2, 5 та 25 копійок — який дохід можуть принести

08:00 УВКБ ООН виплатить українцям по 10,8 тис. грн — деталі

Text

08:00 Гарантії безпеки від США для України готові — ефір Ранок.LIVE

07:57 Синоптик пояснив як відлига вплине на погоду в Україні за тиждень

07:55 Динамо вмовило найважливішого гравця не покидати команду

07:30 Статус УБД для іноземців — як отримати права та посвідчення

07:15 Спадщина за межами України — як чоловіку отримати майно у 2026

07:01 ПриватБанк закриває рахунки ФОП — які причини

06:30 Коли особа з інвалідністю має прийти в ТЦК і навіщо

08:22 У США сталася авіакатастрофа приватного літака з людьми на борту

08:10 Монети 1, 2, 5 та 25 копійок — який дохід можуть принести

08:00 УВКБ ООН виплатить українцям по 10,8 тис. грн — деталі

07:57 Синоптик пояснив як відлига вплине на погоду в Україні за тиждень

07:55 Динамо вмовило найважливішого гравця не покидати команду

07:30 Статус УБД для іноземців — як отримати права та посвідчення

07:15 Спадщина за межами України — як чоловіку отримати майно у 2026

07:01 ПриватБанк закриває рахунки ФОП — які причини

06:30 Коли особа з інвалідністю має прийти в ТЦК і навіщо

