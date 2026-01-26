Президент України Володимир Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки готовий на 100%. Наразі наша країна чекає сигналів від США щодо дати та місця підписання.

Ефір Ранок.LIVE 26 січня

В ефірі говоритимуть про ситуацію на фронті на Борівсько-Лиманському напрямку, спроби російської армії просунутися до Лимана та роль нових технологій у війні. Окрему увагу приділять використанню наземних роботизованих комплексів, дроновій війні, перспективам розвитку роботизованих підрозділів у 2026 році та можливості створення безлюдних зон оборони за прикладом ініціатив НАТО.

Значний блок буде присвячений міжнародній політиці та переговорам. Обговорюватимуть процес перемовин в Абу-Дабі, готовність документа щодо гарантій безпеки, позиції сторін щодо територіальної цілісності України, контролю ЗАЕС та економічних питань. Також говоритимуть про євроінтеграцію України, терміни відкриття кластерів, перспективи вступу до ЄС і підготовку до майбутніх виборів.

Окремий блок стосуватиметься енергетики. Йтиметься про складну ситуацію в енергосистемі, наслідки масованих обстрілів, теплопостачання в Києві, обмежені можливості швидкої заміни великих ТЕЦ, міжнародні пропозиції щодо електроенергії та реальні ризики подальших відключень.

Також в ефірі обговорять безпекову ситуацію на кордоні та дипломатичні контакти України з демократичними силами Білорусі.

Гості Ранок.LIVE

Позивний "Макар" — командир роти ударних наземних роботизованих комплексів 3-ї окремої штурмової бригади

Олександр Савченко — економіст, фінансист

Станіслав Ігнатьєв — енергетичний експерт Українського інституту майбутнього

Ігор Когут — політолог, директор Українського парламентського інституту

Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин

Микола Томенко — політичний та громадський діяч

Іван Шевцов — полковник, начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон"

Олександр Краєв — експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

