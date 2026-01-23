Народний депутат партії "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев дав інтерв'ю для Новини.LIVE. Він розповів про мирні переговори, відносини із США, позиції РФ та макрофінансовіу стабільність України.

Дивіться інтерв'ю на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що інтерв'ю Данила Гетманцева

Результати міжнародного економічного форуму в Давосі та інтереси України;

Чому вільна торгівля зі США не вирішить проблеми України;

Кроки для завершення війни та підтримки з боку Дональда Трампа;

Можливість енергетичного перемир'я з Росією;

Макрофінансова стабільність України;

Збільшення експорту української зброї за кордон;

Чи несе призначення нового т.в.о голови Мінфін корупційні ризики;

Зміни в бюджеті 2026 та підвищення зарплат вчителям тощо.

