Народний депутат партії "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев дав інтерв'ю для Новини.LIVE. Він розповів про мирні переговори, відносини із США, позиції РФ та макрофінансовіу стабільність України.
Дивіться інтерв'ю на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Про що інтерв'ю Данила Гетманцева
- Результати міжнародного економічного форуму в Давосі та інтереси України;
- Чому вільна торгівля зі США не вирішить проблеми України;
- Кроки для завершення війни та підтримки з боку Дональда Трампа;
- Можливість енергетичного перемир'я з Росією;
- Макрофінансова стабільність України;
- Збільшення експорту української зброї за кордон;
- Чи несе призначення нового т.в.о голови Мінфін корупційні ризики;
- Зміни в бюджеті 2026 та підвищення зарплат вчителям тощо.
