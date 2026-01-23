Відео
Експорт зброї та бюджет 2026 — інтерв'ю з Гетманцевим
Експорт зброї та бюджет 2026 — інтерв'ю з Гетманцевим

Експорт зброї та бюджет 2026 — інтерв'ю з Гетманцевим

23 січня 2026 р. 21:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

21:00 Експорт зброї та бюджет 2026 — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

18:00 Стартували переговори між Україною, США та РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:23 Зеленський назвав головне питання переговорів — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна, США та РФ вперше зустрінуться — ефір Ранок.LIVE

22 січня 2026
Text

18:17 Зеленський анонсував зустріч України, США і РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

15:49 Важлива промова Зеленського в Давосі — прямий ефір

Text

13:00 Зеленський прибув для переговорів з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:26 Засідання щодо створення "Ради миру" Трампа — включення з Давосу

Text

08:00 Для Києва створять нові графіки відключень — ефір Ранок.LIVE

21 січня 2026
Text

20:11 Трамп і Рютте виступають із важливими заявами в Давосі — ефір

Text

21:00 Експорт зброї та бюджет 2026 — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

18:00 Стартували переговори між Україною, США та РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:23 Зеленський назвав головне питання переговорів — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна, США та РФ вперше зустрінуться — ефір Ранок.LIVE

22 січня 2026
Text

18:17 Зеленський анонсував зустріч України, США і РФ — ефір Вечір.LIVE

Народний депутат партії "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев дав інтерв'ю для Новини.LIVE. Він розповів про мирні переговори, відносини із США, позиції РФ та макрофінансовіу стабільність України.

Дивіться інтерв'ю на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що інтерв'ю Данила Гетманцева

  • Результати міжнародного економічного форуму в Давосі та інтереси України;
  • Чому вільна торгівля зі США не вирішить проблеми України;
  • Кроки для завершення війни та підтримки з боку Дональда Трампа;
  • Можливість енергетичного перемир'я з Росією;
  • Макрофінансова стабільність України;
  • Збільшення експорту української зброї за кордон;
  • Чи несе призначення нового т.в.о голови Мінфін корупційні ризики;
  • Зміни в бюджеті 2026 та підвищення зарплат вчителям тощо.

Нагадаємо, Данило Гетманцев пояснив, чому Україна ризикує втратити кошти від МВФ.

А також голова комітету ВРУ прокоментував скасування пільг з ПДВ для ФОПів.

Новини з відео

Всі відео
