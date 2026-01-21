Другий день Всесвітнього економічного форуму в Давосі привертає увагу виступом президента США Дональда Трампа, зокрема через його можливі заяви щодо України. Очікується, що у промові 21 січня він може різко розкритикувати міжнародні організації та окремих світових лідерів.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у середу, 21 січня.
Гості ефіру День.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- кандидат політичних наук Олексій Якубін;
- депутат Одеської обласної ради Олександр Ахмеров;
- речник Угруповання об'єднаних сил, підполковник Віктор Трегубов;
- юрист, голова НААУ з питань інвестиційної діяльності та приватизації, керівний партнер Evrika Law Андрій Шабельніков;
- народний депутат, голова робочої групи з питань житла Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з захисту ВПО, співзасновник ГО "ВПО України" Максим Ткаченко;
- полковник, начальник комунікацій 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий;
- виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;
- міністерка соціальної політики (2022-2025 роки), кандидатка юридичних наук, керівниця соціальних проєктів PH Capital Оксана Жолнович.
