Другий день форуму у Давосі та виступ Трампа — ефір День.LIVE
Другий день форуму у Давосі та виступ Трампа — ефір День.LIVE

Другий день форуму у Давосі та виступ Трампа — ефір День.LIVE

21 січня 2026 р. 13:07

Другий день форуму у Давосі та виступ Трампа — ефір День.LIVE

Другий день форуму у Давосі — пряма трансляція Новини.LIVE

НАТО терміново збирає керівників оборони країн — прямий ефір

Зустріч у Давосі триває, мир ще обговорюють — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2026
Трамп підсумовує рік президентства — прямий ефір з Білого дому

Буданов виступає з важливою заявою в Давосі — пряма трансляція

За якої умови Зеленський поїде на форум у Давос — ефір Вечір.LIVE

Україна використала нові ракети ППО — ефір День.LIVE

Комбінована атака по Україні — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2026
Київ неможливо повернути до графіків відключень — ефір Вечір.LIVE

Другий день форуму у Давосі та виступ Трампа — ефір День.LIVE

Другий день форуму у Давосі — пряма трансляція Новини.LIVE

НАТО терміново збирає керівників оборони країн — прямий ефір

Зустріч у Давосі триває, мир ще обговорюють — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2026
Трамп підсумовує рік президентства — прямий ефір з Білого дому

Другий день Всесвітнього економічного форуму в Давосі привертає увагу виступом президента США Дональда Трампа, зокрема через його можливі заяви щодо України. Очікується, що у промові 21 січня він може різко розкритикувати міжнародні організації та окремих світових лідерів. 

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у середу, 21 січня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • кандидат політичних наук Олексій Якубін;
  • депутат Одеської обласної ради Олександр Ахмеров;
  • речник Угруповання об'єднаних сил, підполковник Віктор Трегубов;
  • юрист, голова НААУ з питань інвестиційної діяльності та приватизації, керівний партнер Evrika Law Андрій Шабельніков;
  • народний депутат, голова робочої групи з питань житла Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з захисту ВПО, співзасновник ГО "ВПО України" Максим Ткаченко;
  • полковник, начальник комунікацій 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий;
  • виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;
  • міністерка соціальної політики (2022-2025 роки), кандидатка юридичних наук, керівниця соціальних проєктів PH Capital Оксана Жолнович.

Раніше ми інформували, що сьогодні в Давосі очікується спеціальне звернення президента США Дональда Трампа.

Також стало відомо, чи приїде український лідер Володимир Зеленський на форум в Давосі. 

13:12 Проблеми Boeing могли призвести до авіатрощі — розслідування США

13:11 Ferrexpo ставить виробництво на паузу — причина

13:07 Другий день форуму у Давосі та виступ Трампа — ефір День.LIVE

13:07 У Києві третина багатоповерхівок без опалення — що з ТЕЦ

13:05 На яких КПП найбільше автівок — черги на кордоні сьогодні

13:05 Липові довідки замість оглядів — схема в одеському ТЦК

13:00 Гроші від Карітас — хто з родин може оформити понад 30 тис. грн

12:53 На Харківщині понад пів мільйона абонентів без світла — деталі

12:28 Очільник ГУР відвідав Запорізький фронт — яка мета поїздки

12:28 Чи приїде Зеленський в Давос — що відомо

13:12 Проблеми Boeing могли призвести до авіатрощі — розслідування США

13:11 Ferrexpo ставить виробництво на паузу — причина

13:07 У Києві третина багатоповерхівок без опалення — що з ТЕЦ

13:05 На яких КПП найбільше автівок — черги на кордоні сьогодні

13:05 Липові довідки замість оглядів — схема в одеському ТЦК

13:00 Гроші від Карітас — хто з родин може оформити понад 30 тис. грн

12:53 На Харківщині понад пів мільйона абонентів без світла — деталі

12:28 Очільник ГУР відвідав Запорізький фронт — яка мета поїздки

12:28 Чи приїде Зеленський в Давос — що відомо

12:27 Як люди пережили атаку на Одещину — фото наслідків

06:33 Екологічна катастрофа в Одесі — в якому стані Чорне море

20 січня

23:49 Перший день дискусій у Давосі — що насправді обговорювали

19:44 Рада миру — що це таке і навіщо її виносять у Давос

19 січня

17:47 Водохреща в Одесі — коли та як святкують городяни

17 січня

08:25 Як змінилися ціни на одеському ринку — які продукти у попиті

16 січня

06:33 Одеса вже місяць без світла — які перспективи на кінець зими

15 січня

06:33 Життя в блекаути — чи планують одесити виїжджати з міста

13 січня

22:33 Закінчення війни у 2026 — думки одеситів про шанси та можливості

12 січня

22:33 Які економічні сюрпризи чекають Україну — вартість валюти

9 січня

18:52 Зимові відпустки 2026 — як будуть відпочивати одесити

13:07 Другий день форуму у Давосі та виступ Трампа — ефір День.LIVE

10:14 Другий день форуму у Давосі — пряма трансляція Новини.LIVE

09:14 НАТО терміново збирає керівників оборони країн — прямий ефір

08:00 Зустріч у Давосі триває, мир ще обговорюють — ефір Ранок.LIVE

20 січня
22:19 Трамп підсумовує рік президентства — прямий ефір з Білого дому

