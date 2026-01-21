Другий день Всесвітнього економічного форуму в Давосі привертає увагу виступом президента США Дональда Трампа, зокрема через його можливі заяви щодо України. Очікується, що у промові 21 січня він може різко розкритикувати міжнародні організації та окремих світових лідерів.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у середу, 21 січня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

кандидат політичних наук Олексій Якубін;

депутат Одеської обласної ради Олександр Ахмеров;

речник Угруповання об'єднаних сил, підполковник Віктор Трегубов;

юрист, голова НААУ з питань інвестиційної діяльності та приватизації, керівний партнер Evrika Law Андрій Шабельніков;

народний депутат, голова робочої групи з питань житла Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з захисту ВПО, співзасновник ГО "ВПО України" Максим Ткаченко;

полковник, начальник комунікацій 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий;

виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;

міністерка соціальної політики (2022-2025 роки), кандидатка юридичних наук, керівниця соціальних проєктів PH Capital Оксана Жолнович.

Раніше ми інформували, що сьогодні в Давосі очікується спеціальне звернення президента США Дональда Трампа.

Також стало відомо, чи приїде український лідер Володимир Зеленський на форум в Давосі.