У швейцарському Давосі стартував другий день Всесвітнього економічного форуму, під час якого ключові панельні дискусії змістилися до тем глобальної безпеки, економічної стабільності та ролі провідних держав в умовах наростання міжнародних криз. Центральною подією дня має стати прибуття президента США Дональда Трампа.

Другий день саміту у Давосі — чого очікувати

У швейцарському Давосі триває Всесвітній економічний форум. У другий день заходу організатори та учасники зосереджуються на питаннях глобальної безпеки, економічних ризиків і ролі провідних держав у світі, що переживає низку криз. Головною подією дня стане публічний виступ президента США Дональда Трампа, який запланований на 15:00 за київським часом.

Очікується, що звернення глави Білого дому стане одним із центральних моментів форуму та окреслить бачення Вашингтона щодо ключових міжнародних викликів. Крім участі у пленарній програмі, Дональд Трамп протягом дня має провести низку зустрічей з європейськими та світовими лідерами, які прибули до Давоса.

Нагадаємо, вчора у рамках першого дня саміту в Давосі на дискусії було обговорено кілька питань стосовно війни в Україні.

Також глава Офісу Президента України Кирило Буданов зробив заяву щодо мирного завершення війни.