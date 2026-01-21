Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Другий день форуму у Давосі — пряма трансляція Новини.LIVE arrow
Другий день форуму у Давосі — пряма трансляція Новини.LIVE

Другий день форуму у Давосі — пряма трансляція Новини.LIVE

21 січня 2026 р. 10:14

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

10:14 Другий день форуму у Давосі — пряма трансляція Новини.LIVE

Text

09:14 НАТО терміново збирає керівників оборони країн — прямий ефір

Text

08:00 Зустріч у Давосі триває, мир ще обговорюють — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2026
Text

22:19 Трамп підсумовує рік президентства — прямий ефір з Білого дому

Text

19:16 Буданов виступає з важливою заявою в Давосі — пряма трансляція

Text

18:05 За якої умови Зеленський поїде на форум у Давос — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Україна використала нові ракети ППО — ефір День.LIVE

Text

08:00 Комбінована атака по Україні — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2026
Text

18:08 Київ неможливо повернути до графіків відключень — ефір Вечір.LIVE

Text

13:27 Початок форуму у Давосі — ефір День.LIVE

Text

10:14 Другий день форуму у Давосі — пряма трансляція Новини.LIVE

Text

09:14 НАТО терміново збирає керівників оборони країн — прямий ефір

Text

08:00 Зустріч у Давосі триває, мир ще обговорюють — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2026
Text

22:19 Трамп підсумовує рік президентства — прямий ефір з Білого дому

Text

19:16 Буданов виступає з важливою заявою в Давосі — пряма трансляція

У швейцарському Давосі стартував другий день Всесвітнього економічного форуму, під час якого ключові панельні дискусії змістилися до тем глобальної безпеки, економічної стабільності та ролі провідних держав в умовах наростання міжнародних криз. Центральною подією дня має стати прибуття президента США Дональда Трампа.

Пряму трансляцію дивіться на Новини.LIVE.

Другий день саміту у Давосі — чого очікувати

У швейцарському Давосі триває Всесвітній економічний форум. У другий день заходу організатори та учасники зосереджуються на питаннях глобальної безпеки, економічних ризиків і ролі провідних держав у світі, що переживає низку криз. Головною подією дня стане публічний виступ президента США Дональда Трампа, який запланований на 15:00 за київським часом.

Очікується, що звернення глави Білого дому стане одним із центральних моментів форуму та окреслить бачення Вашингтона щодо ключових міжнародних викликів. Крім участі у пленарній програмі, Дональд Трамп протягом дня має провести низку зустрічей з європейськими та світовими лідерами, які прибули до Давоса.

Нагадаємо, вчора у рамках першого дня саміту в Давосі на дискусії було обговорено кілька питань стосовно війни в Україні

Також глава Офісу Президента України Кирило Буданов зробив заяву щодо мирного завершення війни.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

11:12 Якою була сонячна активність — прогноз магнітних бур сьогодні

11:10 Цю валюту високо цінують — які купюри не можна здавати в обмінник

11:08 Ремонту зливного колектора в Одесі не буде — тендер скасовано

11:00 Грошова допомога у понад 29 тис. грн — як отримати тим, кому 60+

10:34 Генератор у мороз — як довго зможе відпрацювати без перерв

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:32 Трамп у Давосі — головні теми другого дня форуму

10:27 Одеський суд заарештував приміщення зоопарку — у чому причина

10:27 Буданов майже зрівнявся із Залужним за рівнем довіри — опитування

10:15 Житло від держави — хто з військових може отримати у 2026 році

Text

10:14 Другий день форуму у Давосі — пряма трансляція Новини.LIVE

11:12 Якою була сонячна активність — прогноз магнітних бур сьогодні

11:10 Цю валюту високо цінують — які купюри не можна здавати в обмінник

11:08 Ремонту зливного колектора в Одесі не буде — тендер скасовано

11:00 Грошова допомога у понад 29 тис. грн — як отримати тим, кому 60+

10:34 Генератор у мороз — як довго зможе відпрацювати без перерв

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:32 Трамп у Давосі — головні теми другого дня форуму

10:27 Одеський суд заарештував приміщення зоопарку — у чому причина

10:27 Буданов майже зрівнявся із Залужним за рівнем довіри — опитування

10:15 Житло від держави — хто з військових може отримати у 2026 році

10:05 Яка мінімальна зарплата завуча школи у січні 2026 — сума

06:33 Екологічна катастрофа в Одесі — в якому стані Чорне море

20 січня

23:49 Перший день дискусій у Давосі — що насправді обговорювали

19:44 Рада миру — що це таке і навіщо її виносять у Давос

19 січня

17:47 Водохреща в Одесі — коли та як святкують городяни

17 січня

08:25 Як змінилися ціни на одеському ринку — які продукти у попиті

16 січня

06:33 Одеса вже місяць без світла — які перспективи на кінець зими

15 січня

06:33 Життя в блекаути — чи планують одесити виїжджати з міста

13 січня

22:33 Закінчення війни у 2026 — думки одеситів про шанси та можливості

12 січня

22:33 Які економічні сюрпризи чекають Україну — вартість валюти

9 січня

18:52 Зимові відпустки 2026 — як будуть відпочивати одесити

Text

10:14 Другий день форуму у Давосі — пряма трансляція Новини.LIVE

Text

09:14 НАТО терміново збирає керівників оборони країн — прямий ефір

Text

08:00 Зустріч у Давосі триває, мир ще обговорюють — ефір Ранок.LIVE

20 січня
Text

22:19 Трамп підсумовує рік президентства — прямий ефір з Білого дому

Text

19:16 Буданов виступає з важливою заявою в Давосі — пряма трансляція

Відео по темі

Всі відео
НАТО терміново збирає керівників оборони країн — прямий ефір

НАТО терміново збирає керівників оборони країн — прямий ефір

21 січня 2026 р. 09:14
Зустріч у Давосі триває, мир ще обговорюють — ефір Ранок.LIVE

Зустріч у Давосі триває, мир ще обговорюють — ефір Ранок.LIVE

21 січня 2026 р. 08:00
Трамп підсумовує рік президентства — прямий ефір з Білого дому

Трамп підсумовує рік президентства — прямий ефір з Білого дому

20 січня 2026 р. 22:19
Буданов виступає з важливою заявою в Давосі — пряма трансляція

Буданов виступає з важливою заявою в Давосі — пряма трансляція

20 січня 2026 р. 19:16
За якої умови Зеленський поїде на форум у Давос — ефір Вечір.LIVE

За якої умови Зеленський поїде на форум у Давос — ефір Вечір.LIVE

20 січня 2026 р. 18:05
Україна використала нові ракети ППО — ефір День.LIVE

Україна використала нові ракети ППО — ефір День.LIVE

20 січня 2026 р. 13:00
Комбінована атака по Україні — ефір Ранок.LIVE

Комбінована атака по Україні — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2026 р. 08:00
Київ неможливо повернути до графіків відключень — ефір Вечір.LIVE

Київ неможливо повернути до графіків відключень — ефір Вечір.LIVE

19 січня 2026 р. 18:08

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації