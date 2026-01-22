Київ готують перевести з екстрених відключень електроенергії на чіткі, але суворі графіки відключень світла, як повідомив міністр Денис Шмигаль. Енергетики знайшли технічні рішення, які дозволять зробити відключення більш прогнозованими.

Про це і не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 22 січня

Ведуча та гості обговорять ситуацію на фронті: бої за Куп'янськ, Покровськ і Мирноград, удари Сил оборони по цілях у Криму та активність ВМС ЗСУ. Гості ефіру прокоментують дії РФ, застосування нових ракет, ситуацію з рекрутингом і СЗЧ.

В ефірі також буде міжнародний трек і Давос: зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа, переговори США з РФ, "Раду миру", роль Віткоффа і Кушнера, позицію ЄС щодо Гренландії та геополітичні ризики в Арктиці.

Окремо гості поговорять про внутрішню політика і право: підготовка до виборів після війни, законодавчі зміни щодо ТЦК, резонансні кримінальні справи, корупційні схеми та безпекові виклики в регіонах.

Також у фокусі буде економіка й фінанси: курс валют, рекордна ціна золота, вимоги МВФ, гуманітарний бюджет ЄС, аграрні ризики та ситуація на кордоні з Польщею.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Віталій Міловідов — підполковник, начальник служби інформації і комунікації 15-ї бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг"

Дмитро Плетенчук — речник Військово-Морських Сил ЗС України

Василь Фурман — доктор економічних наук, член Ради Національного банку України

Микола Голомша — ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист

Віра Константинова — політолог, експертка з міжнародних відносин

Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту міжнародного права та інновацій

Дмитро Соломчук — народний депутат, член Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики

Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України

Нагадаємо, у Києві досі надскладна ситуація з теплопостачанням для тисяч будинків. Також стало відомо про трагічну загибель двох слюсарів в Києві від перенавантаження.

Тим часом стало відомо, що Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом сьогодні, 22 січня.