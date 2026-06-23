Під час засідання Ради Безпеки ООН представник США закликав Москву піти на мирне врегулювання з Києвом. Він наголосив, що російська економіка поступово слабшає, тоді як Україна активно впроваджує нові технології та інновації, тому час працює не на користь Росії.

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Своєю чергою постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Київ може переглянути підхід до пропозиції щодо припинення вогню по нинішній лінії зіткнення. За його словами, за останній місяць Україна змогла змінити перебіг подій на фронті, а можливості для очікування результатів переговорів не є безмежними.

Гості ефіру:

Костянтин Матвієнко, політичний експерт;

Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень;

Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа;

Євген Жуков, Заступник командира відділення комунікацій 3 ОШБр;

Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права та політики;

Володимир Крейденко, народний депутат України "Слуга Народу", Заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури.

Новини.LIVE повідомляли, що під час засідання Ради Безпеки ООН постійний представник України при ООН Андрій Мельник наголосив, що можливості Києва чекати на рішучі кроки міжнародної спільноти не є безмежними. Водночас представник США закликав Україну та Росію відновити переговорний процес і якнайшвидше домовитися про припинення вогню.

Новини.LIVE інформували, що на думку американського президента Москва має суттєву перевагу у військових ресурсах, однак Україна продовжує ефективно тримати оборону. Водночас українські сили також використовують сучасне озброєння, зокрема техніку американського виробництва.