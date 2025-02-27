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Чому Сирський терміново поїхав на фронт — ефір Вечір.LIVE

Чому Сирський терміново поїхав на фронт — ефір Вечір.LIVE

27 лютого 2025 р. 17:58

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17:58 Чому Сирський терміново поїхав на фронт — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського — ефір День.LIVE

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17:58 Чому Сирський терміново поїхав на фронт — ефір Вечір.LIVE

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13:27 Європа скликає екстрену нараду через Україну — ефір День.LIVE

Text

08:00 Нова заява Трампа ошелешила Путіна — ефір Ранок.LIVE

26 лютого 2025
Text

19:28 Трамп ухвалює рішення щодо України — трансляція

Text

19:00 Київ готується до війни чи миру — ефір Київський час

Text

17:50 Що Зеленський обговорить з Трампом у Вашингтоні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Війська НАТО в Україні та нова пропозиція Путіна — ефір День.LIVE

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Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про термінову поїздку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на лінію фронту. Також обговоримо візит Президента України Володимира Зеленського до Ірландії.

Подивитись ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру

  • Зеленський не має наміру підписувати будь-яку другу угоду з США щодо копалин, яка не міститиме ширших гарантій безпеки;
  • Українська енергетика зазнала понад 30 масованих атак за три роки війни;
  • Рада розблокувала підписання закону про купівлю російських реакторів для ХАЕС у Болгарії.

Гості сьогоднішнього ефіру

  • народний депутат України Олексій Гончаренко;
  • голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;
  • народний депутат України, голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Володимир Мороз;
  • засновник Києво-Могилянської бізнес-школи (KMBS), колишній президент Київської школи економіки, ексміністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета;
  • полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан.

Нагадаємо, 27 лютого Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Ірландії

Також ми писали про візит головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на лінію фронту.

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18:19 Путін прокоментував перші контакти з адміністрацією Трампа

17:54 Погода різко зміниться — прогноз від Укргідрометцентру на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:30 Військовий облік в березні — що треба знати про штрафи

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