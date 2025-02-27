Чому Сирський терміново поїхав на фронт — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про термінову поїздку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на лінію фронту. Також обговоримо візит Президента України Володимира Зеленського до Ірландії.

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Інші теми ефіру

Зеленський не має наміру підписувати будь-яку другу угоду з США щодо копалин, яка не міститиме ширших гарантій безпеки;

Українська енергетика зазнала понад 30 масованих атак за три роки війни;

Рада розблокувала підписання закону про купівлю російських реакторів для ХАЕС у Болгарії.

Гості сьогоднішнього ефіру

народний депутат України Олексій Гончаренко;

голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;

народний депутат України, голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Володимир Мороз;

засновник Києво-Могилянської бізнес-школи (KMBS), колишній президент Київської школи економіки, ексміністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета;

полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан.

Нагадаємо, 27 лютого Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Ірландії.

Також ми писали про візит головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на лінію фронту.