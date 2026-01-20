Відео
Буданов виступає з важливою заявою в Давосі — пряма трансляція

Буданов виступає з важливою заявою в Давосі — пряма трансляція

20 січня 2026 р. 19:16

Text

18:08 Київ неможливо повернути до графіків відключень — ефір Вечір.LIVE

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов бере участь у дискусії під назвою "Шлях до миру в Україні: силою чи угодою?" Подія відбувається в рамках Всесвітнього економічного форуму 2026 року в Давосі, що в Швейцарії.

Слідкуйте за важливими заявами Кирила Буданова на Новини.LIVE.

Кирило Буданов у Давосі

Очільник ОП робить важливі заяви щодо війни Росії проти України, а також наближення миру. Кирило Буданов виступає під час дискусії в межах форуму в Давосі.

Нагадаємо, що посадовець прокоментував роботу над закінченням російсько-української війни. За його словами, результат також залежить від Росії.

Додамо, що раніше президент Володимир Зеленський сказав, чого Україна чекає від форуму в Давосі.

