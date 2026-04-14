Президент України Володимир Зеленський спілкується з журналістами разом із прем'єр-міністром Норвегії Йонасем Гаром Стере в вівторок, 14 квітня. Раніше політики мали двосторонню зустріч.

Брифінг Зеленського та Стере в Норвегії

Український президент перебуває з офіційним візитом у Норвегії. Згідно з повідомленням глави держави, у нього в планах також зустрічі з Кронпринцом Норвегії Гоконом та парламентарями.

Нагадаємо, що Зеленський 14 квітня також відвідував Німеччину.