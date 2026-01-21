Київ перебуває в режимі надзвичайної ситуації — місто реагує на виклики, пов’язані з перебоями енергопостачання та роботою критичної інфраструктури. Які рішення ухвалює Київрада, як відбувається відновлення світла і тепла та в яких умовах працює ботанічний сад — у новому випуску програми "Київський час".

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу, 21 січня, о 19:00.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

народний депутат України від фракції "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 роки) Олексій Кучеренко;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

депутат Київської міської ради від фракції "Слуга народу", заступник міністра освіти України, (голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності) Андрій Вітренко;

виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк;

доктор біологічних наук, завідувач відділу тропічних та субтропічних рослин Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України Роман Іванніков;

заступник голови Святошинської РДА Павло Бірюк.

Про що говоритимуть в ефірі "Київський час"

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Надзвичайний стан у столиці — чого чекати киянам;

Чи варто перезавантажити столичну владу;

Хто несе відповідальність за неприбрані тротуари та дороги;

Як мала готуватися влада до відключень світла;

Коли буде світло і тепло у Києві;

Де жити краще на правому чи на лівому березі столиці;

Що роблять депутати Київради;

Як працює ботанічний сад в умовах постійних відключень світла.

Зазначимо, що станом на 21 січня у Києві понад чотири тисячі багатоповерхівок досі без стабільного теплопостачання.

Також ми інформували, що під час сьогоднішньої енергетичної спецнаради Зеленський повідомив, що близько 60% Києва — без світла.