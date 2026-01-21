Київ перебуває в режимі надзвичайної ситуації — місто реагує на виклики, пов’язані з перебоями енергопостачання та роботою критичної інфраструктури. Які рішення ухвалює Київрада, як відбувається відновлення світла і тепла та в яких умовах працює ботанічний сад — у новому випуску програми "Київський час".
Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу, 21 січня, о 19:00.
Гості ефіру "Київський час"
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- народний депутат України від фракції "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 роки) Олексій Кучеренко;
- голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
- депутат Київської міської ради від фракції "Слуга народу", заступник міністра освіти України, (голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності) Андрій Вітренко;
- виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк;
- доктор біологічних наук, завідувач відділу тропічних та субтропічних рослин Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України Роман Іванніков;
- заступник голови Святошинської РДА Павло Бірюк.
Про що говоритимуть в ефірі "Київський час"
Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:
- Надзвичайний стан у столиці — чого чекати киянам;
- Чи варто перезавантажити столичну владу;
- Хто несе відповідальність за неприбрані тротуари та дороги;
- Як мала готуватися влада до відключень світла;
- Коли буде світло і тепло у Києві;
- Де жити краще на правому чи на лівому березі столиці;
- Що роблять депутати Київради;
- Як працює ботанічний сад в умовах постійних відключень світла.
Зазначимо, що станом на 21 січня у Києві понад чотири тисячі багатоповерхівок досі без стабільного теплопостачання.
Також ми інформували, що під час сьогоднішньої енергетичної спецнаради Зеленський повідомив, що близько 60% Києва — без світла.