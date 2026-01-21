Відео
Відео

НС у столиці: що зі світлом і теплом — ефір Київський час
НС у столиці: що зі світлом і теплом — ефір Київський час

НС у столиці: що зі світлом і теплом — ефір Київський час

21 січня 2026 р. 19:00

Київ перебуває в режимі надзвичайної ситуації — місто реагує на виклики, пов’язані з перебоями енергопостачання та роботою критичної інфраструктури. Які рішення ухвалює Київрада, як відбувається відновлення світла і тепла та в яких умовах працює ботанічний сад — у новому випуску програми "Київський час".

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу, 21 січня, о 19:00.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • народний депутат України від фракції "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 роки) Олексій Кучеренко;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • депутат Київської міської ради від фракції "Слуга народу", заступник міністра освіти України, (голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності) Андрій Вітренко;
  • виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк;
  • доктор біологічних наук, завідувач відділу тропічних та субтропічних рослин Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України Роман Іванніков;
  • заступник голови Святошинської РДА Павло Бірюк.

Про що говоритимуть в ефірі "Київський час"

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Надзвичайний стан у столиці — чого чекати киянам;
  • Чи варто перезавантажити столичну владу;
  • Хто несе відповідальність за неприбрані тротуари та дороги;
  • Як мала готуватися влада до відключень світла;
  • Коли буде світло і тепло у Києві;
  • Де жити краще на правому чи на лівому березі столиці;
  • Що роблять депутати Київради;
  • Як працює ботанічний сад в умовах постійних відключень світла.

Зазначимо, що станом на 21 січня у Києві понад чотири тисячі багатоповерхівок досі без стабільного теплопостачання.

Також ми інформували, що під час сьогоднішньої енергетичної спецнаради Зеленський повідомив, що близько 60% Києва — без світла.

19:20 Гренландія, мир в Україні і зброя — про що говорив Трамп у Давосі

19:05 Відключення світла — де завтра діятимуть графіки

19:00 НС у столиці: що зі світлом і теплом — ефір Київський час

18:47 Синоптик Діденко назвала області, куди прийде омріяне потепління

18:40 Тарифи на тепло в Одесі — скільки доведеться платити у лютому

18:27 Укргідрометцентр попередив про небезпеку на дорогах Києва завтра

18:15 Пелети, брикети, дрова та вугілля — ціни та що вигідніше у 2026

18:08 Трамп анонсував зустріч із Зеленським — ефір Вечір.LIVE

17:47 Гідрометцентр дав невтішний прогноз погоди у Харкові на завтра

17:45 Фрукти та цитрусові — як змінилася вартість на одеському ринку

17:45 Вкрав мільйон на ремонті укриття — в Києві судитимуть посадовця

17:35 8 000 грн за програмою "єЯсла" — хто не зможе отримати виплати

06:33 Екологічна катастрофа в Одесі — в якому стані Чорне море

