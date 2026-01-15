КМДА не звʼязалася з родиною 16-річної дівчини Олени, яка впала в яму з окропом. Постраждала киянка лікується у Німеччині і потребує допомоги.

У якому стані підлітка та хто допоміг евакуювати її за кордон розповіла мама Наталі Рубінківська журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Київська влада не запропонувала допомогу дівчині, яка втрапила в провалля з окропом

2 січня на проспекті Лобановського у Києві сталася трагедія: 16-річна Олена впала в провалля з окропом, що утворилося після прориву тепломережі. Місце аварії було неналежно огороджене, без попереджувальних знаків.

У лікарні у Олени діагностували глибокі опіки ІІ і ІІІ ступенів, які охоплюють 75% тіла. Стан стрімко погіршувався, тому єдиним шансом на порятунок стала медична евакуація.

Дівчину доправили до лікарні в Кельн, а усі витрати на лікування взяла на себе Німеччина. Нині вона перебуває в комі, стан Олени стабільно важкий.

Після інциденту розпочалося розслідування, в рамках якого затримали керівника районного управління "Київтеплоенерго". Йому повідомили про підозру за статтею про порушення правил безпеки під час виконання небезпечних робіт. Чоловіку загрожує до 8 років в'язниці.

Також мама дівчини повідомила, що жоден представник київської міської влади з родиною так і не зв’язався.

