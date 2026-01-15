Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Киянка після падіння в яму з окропом перебуває у комі — ексклюзив arrow
Киянка після падіння в яму з окропом перебуває у комі — ексклюзив

Киянка після падіння в яму з окропом перебуває у комі — ексклюзив

15 січня 2026 р. 13:27

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:04 У Міненерго відповіли, де найгірше зі світлом — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський оголосив НС в енергетиці — ефір Ранок.LIVE

14 січня 2026
Text

19:00 Як столиця провалила підготовку до блекауту — ефір Київський час

Text

18:31 Зеленський провів нараду з Федоровим — Вечір.LIVE

Text

13:22 Рада призначила Федорова міністром оборони — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський розповів про наслідки останньої атаки РФ — Ранок.LIVE

13 січня 2026
Text

18:20 У Києві погіршилася ситуація зі світлом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Наслідки масованого обстрілу України — ефір День.LIVE

Text

08:12 Масштабна атака по Україні, вибухи у містах — ефір Ранок.LIVE

12 січня 2026
Text

17:55 Кияни залишаються без опалення після атаки РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:27 Киянка після падіння в яму з окропом перебуває у комі — ексклюзив

Text

13:04 У Міненерго відповіли, де найгірше зі світлом — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський оголосив НС в енергетиці — ефір Ранок.LIVE

14 січня 2026
Text

19:00 Як столиця провалила підготовку до блекауту — ефір Київський час

Text

18:31 Зеленський провів нараду з Федоровим — Вечір.LIVE

КМДА не звʼязалася з родиною 16-річної дівчини Олени, яка впала в яму з окропом. Постраждала киянка лікується у Німеччині і потребує допомоги. 

У якому стані підлітка та хто допоміг евакуювати її за кордон розповіла мама Наталі Рубінківська журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Київська влада не запропонувала допомогу дівчині, яка втрапила в провалля з окропом

2 січня на проспекті Лобановського у Києві сталася трагедія: 16-річна Олена впала в провалля з окропом, що утворилося після прориву тепломережі. Місце аварії було неналежно огороджене, без попереджувальних знаків.

У лікарні у Олени діагностували глибокі опіки ІІ і ІІІ ступенів, які охоплюють 75% тіла. Стан стрімко погіршувався, тому єдиним шансом на порятунок стала медична евакуація. 

Дівчину доправили до лікарні в Кельн, а усі витрати на лікування взяла на себе Німеччина. Нині вона перебуває в комі, стан Олени стабільно важкий.

Після інциденту розпочалося розслідування, в рамках якого затримали керівника районного управління "Київтеплоенерго". Йому повідомили про підозру за статтею про порушення правил безпеки під час виконання небезпечних робіт. Чоловіку загрожує до 8 років в'язниці.  

Також мама дівчини повідомила, що жоден представник київської міської влади з родиною так і не зв’язався.

Нагадаємо, ми показували фото провалля, в яке потрапила дівчина.

Також народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що столична влада має покрити витратити на лікування постраждалої Олени.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:48 В Одесі пролунав потужний вибух — що відомо

13:46 Атака РФ на Київ — у ДСНС розповіли про влучання БпЛА в будинок

13:42 На Одещині перекрили схему виїзду до Молдови — яка була ціна

13:41 Сирський підбив підсумки діяльності ЗСУ у 2025 році

13:37 Правопис та унікальний шрифт — постанова про посилення ролі мови

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:12 Куди подіти ялинку після свят — пункти прийому у Києві

13:06 Виплати для українців 40+ — яку суму можна отримати у 2026

13:05 Масштабне відключення води в Одесі — як працюють бювети

13:05 У Львові російський дрон пошкодив вітражі історичної церкви

Text

13:04 У Міненерго відповіли, де найгірше зі світлом — ефір День.LIVE

13:48 В Одесі пролунав потужний вибух — що відомо

13:46 Атака РФ на Київ — у ДСНС розповіли про влучання БпЛА в будинок

13:42 На Одещині перекрили схему виїзду до Молдови — яка була ціна

13:41 Сирський підбив підсумки діяльності ЗСУ у 2025 році

13:37 Правопис та унікальний шрифт — постанова про посилення ролі мови

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:12 Куди подіти ялинку після свят — пункти прийому у Києві

13:06 Виплати для українців 40+ — яку суму можна отримати у 2026

13:05 Масштабне відключення води в Одесі — як працюють бювети

13:05 У Львові російський дрон пошкодив вітражі історичної церкви

13:03 Нардепка відповіла, чи можуть у Києві оголосити евакуацію

06:33 Життя в блекаути — чи планують одесити виїжджати з міста

13 січня

22:33 Закінчення війни у 2026 — думки одеситів про шанси та можливості

12 січня

22:33 Які економічні сюрпризи чекають Україну — вартість валюти

9 січня

18:52 Зимові відпустки 2026 — як будуть відпочивати одесити

06:29 Від миру до процвітання — що змінюється в головах партнерів

8 січня

21:33 Ринок Черемушки в Одесі — що подорожчало після свят

16:12 Особливі вміння — чим Буданов допомагає президенту в ОП

7 січня

22:33 Допомога на передову — як в одеській церкві дбають про військових

05:59 В Україні запровадили безкоштовний скринінг здоровʼя

6 січня

18:04 Новоюліанський і григоріанський календарі — різні дати, одна віра

Text

13:27 Киянка після падіння в яму з окропом перебуває у комі — ексклюзив

Text

13:04 У Міненерго відповіли, де найгірше зі світлом — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський оголосив НС в енергетиці — ефір Ранок.LIVE

14 січня
Text

19:00 Як столиця провалила підготовку до блекауту — ефір Київський час

Text

18:31 Зеленський провів нараду з Федоровим — Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
У Міненерго відповіли, де найгірше зі світлом — ефір День.LIVE

У Міненерго відповіли, де найгірше зі світлом — ефір День.LIVE

15 січня 2026 р. 13:04
Зеленський оголосив НС в енергетиці — ефір Ранок.LIVE

Зеленський оголосив НС в енергетиці — ефір Ранок.LIVE

15 січня 2026 р. 08:00
Як столиця провалила підготовку до блекауту — ефір Київський час

Як столиця провалила підготовку до блекауту — ефір Київський час

14 січня 2026 р. 19:00
Зеленський провів нараду з Федоровим — Вечір.LIVE

Зеленський провів нараду з Федоровим — Вечір.LIVE

14 січня 2026 р. 18:31
Рада призначила Федорова міністром оборони — ефір День.LIVE

Рада призначила Федорова міністром оборони — ефір День.LIVE

14 січня 2026 р. 13:22
Зеленський розповів про наслідки останньої атаки РФ — Ранок.LIVE

Зеленський розповів про наслідки останньої атаки РФ — Ранок.LIVE

14 січня 2026 р. 08:00
У Києві погіршилася ситуація зі світлом — ефір Вечір.LIVE

У Києві погіршилася ситуація зі світлом — ефір Вечір.LIVE

13 січня 2026 р. 18:20
Наслідки масованого обстрілу України — ефір День.LIVE

Наслідки масованого обстрілу України — ефір День.LIVE

13 січня 2026 р. 13:08

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації