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Ексрадник Кличка розповів, що робити з недобудовами у Києві та чи можна їх віддати переселенцям

Ексрадник Кличка розповів, що робити з недобудовами у Києві та чи можна їх віддати переселенцям

24 лютого 2024 р. 17:48

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17:48 Ексрадник Кличка розповів, що робити з недобудовами у Києві та чи можна їх віддати переселенцям

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15:43 Бахматов розповів, чому міжнародні партнери не виділяють Кличку гроші на ремонт міста

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13:16 Друга річниця повномасштабної війни та фейки РФ проти України — ефір Новини.LIVE

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12:46 Бахматов розповів, на скільки реально виділяти 20 відсотків бюджету Києва на ЗСУ

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08:08 Два роки повномасштабної війни в Україні — ефір Новини.LIVE

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Засновник та голова Офісу Трансформації та ексрадник Віталія Кличка Максим Бахматов заявив, що квартири у недобудовах можна віддавати переселенцям за принципом заходу. Він назвав алгоритм, яким ці квартири можна видавати.

Про це Бахматов розповів в інтерв'ю Новини.LIVE у п'ятницю, 23 лютого.

Що робити з недобудовами у Києві

Бахматов повідомив, що у світі активно працюють із внутрішньо переміщеними особами. За словами чиновника, українці звикли по 30 років стояти у черзі на міфічну квартиру і таких людей досить багато у Києві.

"Всі забувають, що всіх багато, а всього мало. Ми не можемо кожному подарувати квартиру, це дуже дорого. Але ми можемо зробити облік житлового фонду та зрозуміти, кому яку квартиру з ремонтом та меблями давати за пільговою орендою. Як це роблять у Німеччині, Великобританії", — сказав Бахматов.

Глава Офісу Трансформації навів приклад того, як можна розподіляти квартири між переселенцями.

"Приміром, якщо у людини п'ятеро дітей їй потрібна трикімнатна квартира в оренду умовно на 20 років, умовно за 10 тисяч гривень. Якщо діти виросли і виїхали з квартири, ми пропонуємо поменшу квартиру, а в тій трикімнатній робимо косметичний ремонт і запускаємо знову туди велику родину", — уточнив Бахматов.

Ексрадник Кличка додав, що якщо подарувати квартиру, то люди її продадуть та здадуть в оренду, а самі переїжджають та заробляють гроші.

Нагадаємо, виплати на проживання всередині переміщених осіб з 1 березня 2024 року будуть продовжені на 6 місяців для більшості нинішніх отримувачів. Однак деякі переселенці втратять допомогу.

Раніше в кількох регіонах України запрацювала нова програма допомоги громадянам, які постраждали від повномасштабного вторгнення РФ. Ставши його учасником, можна одержати до 33 тисяч гривень.

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15:43 Бахматов розповів, чому міжнародні партнери не виділяють Кличку гроші на ремонт міста

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13:16 Друга річниця повномасштабної війни та фейки РФ проти України — ефір Новини.LIVE

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12:46 Бахматов розповів, на скільки реально виділяти 20 відсотків бюджету Києва на ЗСУ

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