Ефективність роботи Київради і підвищення тарифів: ефір "Київський час"

В ефірі "Київського часу" сьогодні найгостріші питання міського управління столиці — від тарифів на громадський транспорт до ефективності роботи Київради. Окрему увагу приділяють розподілу бюджетних коштів та пріоритетам розвитку столиці.

Теми ефіру

У Києві тривають обговорення причин відсутності гарячого водопостачання та загального стану міської інфраструктури;

Нові тарифи на громадський транспорт: скільки доведеться платити киянам і наскільки обґрунтованим є подорожчання;

План стійкості столиці: як Київ готується до зимового періоду та потенційних викликів.

Гості ефіру

Леонід Ємець, депутат Київської міської ради від "Європейської Солідарності";

Геннадій Кривошея, голова Громадської ради при КМДА;

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг;

Алла Шлапак, депутатка Київської міської ради від "Батьківщини";

Сергій Нагорняк, нардеп від "Слуги народу";

Микола Віхарєв, архітектор, керівник та засновник VIHAREV architects and engineers;

Сергій Лещенко, радник Офісу президента, член наглядової ради УЗ.

Як писали Новини.LIVE, у Києві на Контрактовій площі триває демонтаж оглядового колеса. З атракціону вже повністю зняли всі кабінки, а завершити демонтаж планують найближчим часом.

Також обговорюється вартість проїзду в столичному метро. Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов оцінив собівартість поїздки на рівні близько 64 гривень за пасажира та припустив, що до тарифу можуть бути закладені витрати на будівництво нових станцій.