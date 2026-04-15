Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Ефективність роботи Київради і підвищення тарифів: ефір "Київський час" arrow
Ефективність роботи Київради і підвищення тарифів: ефір "Київський час"

Ефективність роботи Київради і підвищення тарифів: ефір "Київський час"

15 квітня 2026 р. 19:28

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:28 Ефективність роботи Київради і підвищення тарифів: ефір "Київський час"

Text

18:13 Трамп зробив заяву про кінець війни в Україні: ефір Вечір.LIVE

Text

17:36 Зеленський зустрічається з прем'єром Італії Мелоні: прямий ефір

Text

13:27 Зеленський відправився до Італії на переговори: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна і Норвегія домовилися про оборонну співпрацю: ефір Ранок.LIVE

14 квітня 2026
Text

21:15 Брифінг Зеленського за підсумками зустрічі зі Стере в Норвегії — етер

Text

18:06 Україна отримає сотні ракет для Patriot: ефір Вечір.LIVE

Text

13:24 Візит Зеленського до Берліна та теракт на Київщині: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував перемовини з ЄС про захист неба: Ранок.LIVE

13 квітня 2026
Text

22:30 Трамп готує несподіваний хід по Ірану: інтерв'ю з Куртом Волкером

Text

19:28 Ефективність роботи Київради і підвищення тарифів: ефір "Київський час"

Text

18:13 Трамп зробив заяву про кінець війни в Україні: ефір Вечір.LIVE

Text

17:36 Зеленський зустрічається з прем'єром Італії Мелоні: прямий ефір

Text

13:27 Зеленський відправився до Італії на переговори: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна і Норвегія домовилися про оборонну співпрацю: ефір Ранок.LIVE

В ефірі "Київського часу" сьогодні найгостріші питання міського управління столиці — від тарифів на громадський транспорт до ефективності роботи Київради. Окрему увагу приділяють розподілу бюджетних коштів та пріоритетам розвитку столиці.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.

Теми ефіру

  • У Києві тривають обговорення причин відсутності гарячого водопостачання та загального стану міської інфраструктури;
  • Нові тарифи на громадський транспорт: скільки доведеться платити киянам і наскільки обґрунтованим є подорожчання;
  • План стійкості столиці: як Київ готується до зимового періоду та потенційних викликів.

Гості ефіру

  • Леонід Ємець, депутат Київської міської ради від "Європейської Солідарності";
  • Геннадій Кривошея, голова Громадської ради при КМДА;
  • Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг;
  • Алла Шлапак, депутатка Київської міської ради від "Батьківщини";
  • Сергій Нагорняк, нардеп від "Слуги народу";
  • Микола Віхарєв, архітектор, керівник та засновник VIHAREV architects and engineers;
  • Сергій Лещенко, радник Офісу президента, член наглядової ради УЗ.

Як писали Новини.LIVE, у Києві на Контрактовій площі триває демонтаж оглядового колеса. З атракціону вже повністю зняли всі кабінки, а завершити демонтаж планують найближчим часом.

Також обговорюється вартість проїзду в столичному метро. Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов оцінив собівартість поїздки на рівні близько 64 гривень за пасажира та припустив, що до тарифу можуть бути закладені витрати на будівництво нових станцій.

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

Text

19:28 Ефективність роботи Київради і підвищення тарифів: ефір "Київський час"

Text

18:13 Трамп зробив заяву про кінець війни в Україні: ефір Вечір.LIVE

Text

17:36 Зеленський зустрічається з прем'єром Італії Мелоні: прямий ефір

Text

13:27 Зеленський відправився до Італії на переговори: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна і Норвегія домовилися про оборонну співпрацю: ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації