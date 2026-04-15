Ефективність роботи Київради і підвищення тарифів: ефір "Київський час"

В ефірі "Київського часу" сьогодні найгостріші питання міського управління столиці — від тарифів на громадський транспорт до ефективності роботи Київради. Окрему увагу приділяють розподілу бюджетних коштів та пріоритетам розвитку столиці.
Теми ефіру
- У Києві тривають обговорення причин відсутності гарячого водопостачання та загального стану міської інфраструктури;
- Нові тарифи на громадський транспорт: скільки доведеться платити киянам і наскільки обґрунтованим є подорожчання;
- План стійкості столиці: як Київ готується до зимового періоду та потенційних викликів.
Гості ефіру
- Леонід Ємець, депутат Київської міської ради від "Європейської Солідарності";
- Геннадій Кривошея, голова Громадської ради при КМДА;
- Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг;
- Алла Шлапак, депутатка Київської міської ради від "Батьківщини";
- Сергій Нагорняк, нардеп від "Слуги народу";
- Микола Віхарєв, архітектор, керівник та засновник VIHAREV architects and engineers;
- Сергій Лещенко, радник Офісу президента, член наглядової ради УЗ.
Як писали Новини.LIVE, у Києві на Контрактовій площі триває демонтаж оглядового колеса. З атракціону вже повністю зняли всі кабінки, а завершити демонтаж планують найближчим часом.
Також обговорюється вартість проїзду в столичному метро. Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов оцінив собівартість поїздки на рівні близько 64 гривень за пасажира та припустив, що до тарифу можуть бути закладені витрати на будівництво нових станцій.