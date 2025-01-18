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У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

18 січня 2025 р. 23:43

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У Латвії волонтери в рамках проєкту Twitterkonvoja перетворюють конфісковані та подаровані авто на бронемашини для евакуації поранених. Вже вдалося переобладнати та передати ЗСУ більш як 2700 авто.

Більше про це у сюжеті Новини.LIVE.

Як у Латвії створюють для ЗСУ бронемашини

У столиці Латвії Ризі волонтери обирають придатні авто серед подарованих та конфіскованих, бронюють їх та адаптують для медиків. Конфісковані автівки в водіїв, які їздили на підпитку, адже таке рішення ухвалили в латвійському Сеймі.

"Зазвичай найважливіше для нас — це пожертви. Робота майже безкоштовна, коштує лише час, але потрібні матеріали. Витрачаємо 2000-2500 євро на кожну машину лише на матеріали: сталеві пластини, кевлар, клей, гуму для підлоги, герметики тощо. Наша головна організація почала 28 лютого 2022 року і відтоді надсилає авто військовим, лікарням та держустановам. Сьогодні ввечері колона авто виїхала зі стоянки біля майстерні, і це була 2784-та машина. Це загальна кількість відправлених авто. Тут ми переобладнали 26 машин спеціально для мобільних парамедиків", — розповів один із волонтерів.

Зазначимо, що захід із переобладнання авто для ЗСУ в Ризі триватиме до 22 січня. Волонтери запрошують долучитися всіх охочих допомогти — десяток автомобілів вдасться переробити й передати на передову.

Нагадаємо, що Латвія займається військовою підготовкою бійців ЗСУ. Вже закінчили навчання близько 4 тисяч українських військових.

Також ми повідомляли, що Естонія буде виділяти на оборону України частину свого ВВП упродовж наступних чотирьох років. Йдеться про 0,25%.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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