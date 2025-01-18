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Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

18 січня 2025 р. 02:33

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17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

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Військові хочуть, щоб війна зупинилась вже влітку цього року. Це пов'язано з наявністю ресурсів та озброєння.

Таку думку в етері Вечір.LIVE висловив нардеп від групи "Відновлення України", колишній член ОПЗЖ, Анатолій Бурміч.

Що заявив Бурміч

https://t.me/novynylive/135841

За його словами, мирної угоди не вдасться досягти без компромісу. Якщо щось буде не влаштовувати агресора, він просто продовжувати далі йти.

"Досить у нас ресурсів чи ні? Це питання таке, знаєте, я б не хотів би його озвучувати. Але коротенько можу сказати: от у нас була позавчора зустріч з військовими. Завжди зустрічаються раз на тиждень у голові Верховної Ради, то нам сказали, що бажано війну завершити в першій половині", — заявив депутат.

Бурміч додав, що це може бути пов'язано із ресурсами, з озброєннями, допомогою партнерів. Але треба реально дивитися на ситуацію, а війна буде завершена і будуть компроміси.

Треба зауважити, що не зайвим буде сприймати слова Бурміча через призму його політичної кар'єри.

Наприклад, за даними видання Comments.ua (пряма цитата): "Анатолій Бурміч неодноразово обстоював позиції "русского мира", поширюючи при цьому на ефірах телеканалів антидержавні меседжі та підтримуючи проросійську агентуру. Бурміча помітили на акціях підтримки партії проросійського блогера Шарія. У ході акції Бурміч заявив, що "заборона партії Шарія - це спроба влади усунути українців від демократії"".

За даними "Детектор Медіа" (пряма цитата): "Анатолій Бурмич — ще один нардеп від партії "Опозиційна платформа — За життя", який змарнував шанс залишитись українцем після нападу Росії. Бурміч і раніше брехав про зовнішній вплив, але після початку російського наступу перевершив сам себе. Колишній політик вигадав теорію змови про якихось "них", які призвели до війни, аби українці ненавиділи росіян, а Європа розсварилася з Росією. Судячи з натяків Бурмича, він підозрює США, бо ж "России точно не выгодно"". 

Раніше ми повідомляли, що прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив про подальшу підтримку України. Це важливо, щоб Україна здобула мир на справедливих умовах.

Тим часом у ЗСУ спростували повідомлення скандальної депутатки Безуглої, що, нібито, російські окупанти увійшли до Покровська. У ЗСУ розповіли про ДРГ, а не про основні сили ворога. 

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11:35 Кілька спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:19 Дістатися до Румунії з Одеси буде легше — чому

11:00 Понад 7 тисяч гривень допомоги — хто отримає виплати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:58 У Києві СБУ затримала топменеджера банку, який донатив армії РФ

10:55 Проросійський торт для мера Труханова — скандал в Одесі

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