Військові хочуть, щоб війна зупинилась вже влітку цього року. Це пов'язано з наявністю ресурсів та озброєння.

Таку думку в етері Вечір.LIVE висловив нардеп від групи "Відновлення України", колишній член ОПЗЖ, Анатолій Бурміч.

Що заявив Бурміч

За його словами, мирної угоди не вдасться досягти без компромісу. Якщо щось буде не влаштовувати агресора, він просто продовжувати далі йти.

"Досить у нас ресурсів чи ні? Це питання таке, знаєте, я б не хотів би його озвучувати. Але коротенько можу сказати: от у нас була позавчора зустріч з військовими. Завжди зустрічаються раз на тиждень у голові Верховної Ради, то нам сказали, що бажано війну завершити в першій половині", — заявив депутат.

Бурміч додав, що це може бути пов'язано із ресурсами, з озброєннями, допомогою партнерів. Але треба реально дивитися на ситуацію, а війна буде завершена і будуть компроміси.

Треба зауважити, що не зайвим буде сприймати слова Бурміча через призму його політичної кар'єри.

Наприклад, за даними видання Comments.ua (пряма цитата): "Анатолій Бурміч неодноразово обстоював позиції "русского мира", поширюючи при цьому на ефірах телеканалів антидержавні меседжі та підтримуючи проросійську агентуру. Бурміча помітили на акціях підтримки партії проросійського блогера Шарія. У ході акції Бурміч заявив, що "заборона партії Шарія - це спроба влади усунути українців від демократії"".

За даними "Детектор Медіа" (пряма цитата): "Анатолій Бурмич — ще один нардеп від партії "Опозиційна платформа — За життя", який змарнував шанс залишитись українцем після нападу Росії. Бурміч і раніше брехав про зовнішній вплив, але після початку російського наступу перевершив сам себе. Колишній політик вигадав теорію змови про якихось "них", які призвели до війни, аби українці ненавиділи росіян, а Європа розсварилася з Росією. Судячи з натяків Бурмича, він підозрює США, бо ж "России точно не выгодно"".

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