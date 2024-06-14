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Експерт пояснив, чому військових зобов'язали погоджувати коментарі для ЗМІ з командуванням

Експерт пояснив, чому військових зобов'язали погоджувати коментарі для ЗМІ з командуванням

14 червня 2024 р. 12:41

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Українські військові мають погоджувати з командуванням свої коментарі для ЗМІ. Всі думки, які лунають у медіа, мають вплив на суспільство.

Про це повідомив військовий юрист Тарас Боровський в етері Ранок.Live у п'ятницю, 14 червня.

Чому військових зобов'язали погоджувати коментарі для ЗМІ 

Юрист наголошує, що Росія використовує будь-які некоректні тези, сказані військовими та іншими спікерами в ЗМІ, щоб розділити суспільство в Україні.

"Нам постійно посилають певні меседжі, які обурюють суспільство, які "натравлюють" одну групу на іншу. Нам постійно наш ворог вказує на те, що у нас є вороги всередині країни, з якими ми, нібито, повинні боротись, відволікаючи від боротьби з ним", — сказав Боровський.

За його словами, засоби масової інформації є потужним інструментом, це четверта влада в державі. Тому спікерам, зокрема і військовим, варто бути обережним із тим, що вони хочуть сказати в ЗМІ.

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