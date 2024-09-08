У нас немає мобілізованих — у Третій штурмовій дали поради тим, хто хоче приєднатися до війська

У Третій штурмовій бригаді (ОШБр) немає мобілізованих чоловіків з "бусиків", а командири цінують життя бійців. Військові можуть розраховувати один на одного.

Про це військовий 3 ОШБр Роман розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Служба у Третій штурмовій

Військовий наголосив, що в його бригаді всі можуть розраховувати один на одного, а командири не відправляють підлеглих "на мʼясо".

"Я не був ніде більше на службі, але у Третій штурмовій гарно. Я можу розраховувати на кожного свого побратима. У нас немає "аватарів" та мобілізованих з бусиків", — сказав Роман

Водночас боєць дав порадив тим, хто ще вагається, чи йти в ЗСУ.

Він закликав чоловіків йти на службу у військо самостійно, а не чекати повістки від ТЦК.

"Зараз краще йти служити добровільно. Можна самому вибрати, куди йти, яку професію обрати. Тоді є більше шансів, що ти потрапиш до нормальних командирів. У нас гарні командири. У нас порядок", — підсумував Роман.