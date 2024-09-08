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У нас немає мобілізованих — у Третій штурмовій дали поради тим, хто хоче приєднатися до війська

У нас немає мобілізованих — у Третій штурмовій дали поради тим, хто хоче приєднатися до війська

08 вересня 2024 р. 17:53

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12:38 У Третій штурмовій розкрили секрет ефективності свого підрозділу

7 вересня 2024
Text

22:15 Республіканець Креншоу розкрив плани Трампа щодо України у разі його перемоги на виборах

Text

19:57 США дозволять удари далекобійною зброєю по Росії — конгресмени склали лист

Text

13:25 Табах заявив, що в України вкрали 9 млрд доларів на зброю

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10:02 Табах пояснив, чи матиме Росія вплив на вибори президента США

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У Третій штурмовій бригаді (ОШБр) немає мобілізованих чоловіків з "бусиків", а командири цінують життя бійців. Військові можуть розраховувати один на одного.

Про це військовий 3 ОШБр Роман розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Служба у Третій штурмовій

Військовий наголосив, що в його бригаді всі можуть розраховувати один на одного, а командири не відправляють підлеглих "на мʼясо". 

"Я не був ніде більше на службі, але у Третій штурмовій гарно. Я можу розраховувати на кожного свого побратима. У нас немає "аватарів" та мобілізованих з бусиків", — сказав Роман

Водночас боєць дав порадив тим, хто ще вагається, чи йти в ЗСУ.

Він закликав чоловіків йти на службу у військо самостійно, а не чекати повістки від ТЦК.

"Зараз краще йти служити добровільно. Можна самому вибрати, куди йти, яку професію обрати. Тоді є більше шансів, що ти потрапиш до нормальних командирів. У нас гарні командири. У нас порядок", — підсумував Роман.

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19:31 Паралімпійські Ігри-2024 — в останньому фіналі український паверліфтер виборов "срібло"

18:54 Один загиблий, десятеро постраждалих — наслідки удару по Харківському району

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:46 Третя штурмова проведе вишкіл з військової підготовки у Львові — як потрапити

18:38 Відключення світла в Україні — в Укренерго зробили важливе застереження на завтра

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