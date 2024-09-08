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У нас нет мобилизованных — в Третьей штурмовой дали советы тем, кто хочет присоединиться к армии

У нас нет мобилизованных — в Третьей штурмовой дали советы тем, кто хочет присоединиться к армии

8 сентября 2024 г. 17:53

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12:38 В Третьей штурмовой раскрыли секрет эффективности своего подразделения

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22:15 Республиканец Креншоу раскрыл планы Трампа по Украине в случае его победы на выборах

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13:25 Табах заявил, что у Украины украли 9 млрд долларов на оружие

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13:14 Эксперт оценил ход операции ВСУ в Курской области и назвал возможные последствия

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В Третьей штурмовой бригаде (ОШБр) нет мобилизованных мужчин из "бусиков", а командиры ценят жизнь бойцов. Военные могут рассчитывать друг на друга.

Об этом военный 3 ОШБр Роман рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Служба в Третьей штурмовой

Военный подчеркнул, что в его бригаде все могут рассчитывать друг на друга, а командиры не отправляют подчиненных "на мясо".

"Я не был нигде больше на службе, но в Третьей штурмовой хорошо. Я могу рассчитывать на каждого своего боевого товарища. У нас нет "аватаров" и мобилизованных из бусиков", — сказал Роман.

В то же время боец дал посоветы тем, кто еще сомневается, идти ли в ВСУ.

Он призвал мужчин идти на службу в армию самостоятельно, а не ждать повестки от ТЦК.

"Сейчас лучше идти служить добровольно. Можно самому выбрать куда идти, какую профессию. Тогда есть больше шансов, что ты попадешь к нормальным командирам. У нас хорошие командиры. У нас порядок", — подытожил Роман.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:31 Новый глава МИД Сибига прокомментировал нарушение границ Румынии и Латвии дронами РФ

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