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Росія погрожує Франції, а французи висловили протест проти відправки військ в Україну

Росія погрожує Франції, а французи висловили протест проти відправки військ в Україну

07 червня 2024 р. 11:05

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11:05 Росія погрожує Франції, а французи висловили протест проти відправки військ в Україну

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20:02Зеленський у Франції, "Сатурн" на дні та бійка з ТЦК у Харкові — головні новини 6 червня

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17:58Вибори в Європарламент, Угорщина на Саміті та мир від Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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11:05 Росія погрожує Франції, а французи висловили протест проти відправки військ в Україну

Text

10:57 Ексміністр спростував заяви Міненерго та дав оцінку руйнаціям енергетичної інфраструктури

Text

10:33 Ексміністр Плачков прокоментував підготовку України до опалювального сезону

Text

09:45 Зеленський прибув до Франції — прямий ефір

Text

08:00 Зеленський у Франції, нові заборони від США та збільшення лімітів на світло — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

00:06 Командир роти батальону "Вовки да Вінчі" пояснив, що важливіше за поставки зброї від партнерів

6 червня 2024
Text

23:58 Уряд відірваний від реалій — Гончаренко про ідею долучити до роботи в ТЦК жінок

Text

21:47 Командир роти батальону "Вовки да Вінчі" пояснив важливість застосування технологій на фронті

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20:02 Зеленський у Франції, "Сатурн" на дні та бійка з ТЦК у Харкові — головні новини 6 червня

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17:58 Вибори в Європарламент, Угорщина на Саміті та мир від Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Росія погрожує Франції бити по її інструкторах, якщо ті будуть на території України. Тим часом трьох осіб поміщено під варту за встановлення трун з нібито загиблими в Україні французькими солдатами як протесту. 

Про це та інше розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у Франції Валерія Рождественська в ефірі Вечір.LIVE.

Головні новини Франції

У прямому включенні в ефірі Вечір.LIVE Валерія Рождественська розповіла про наступне: 

  • У суботу, 1 червня, співробітники Ейфелевої вежі виявили п'ять дерев'яних трун, які були заповнені штукатуркою і прикрашені банером із написом "Французькі солдати, які загинули в Україні". Заарештовано трьох організаторів акції за "умисне насильство". 
  • У Кремлі погрожують Франції за відправку інструкторів в Україну. Речник Кремля Пєсков заявив, що "жоден інструктор не має імунітету" від ударів. 
  • Франція офіційно оформлює покупку EDF ядерної філії General Electric. Як сказав Макрон, це великий крок для енергетичного суверенітету та французька гордість. 
  • У Франції для осіб віком від 16 до 27 років введено необмежений проїзд потягом влітку. 
  • У місті Сен-Лоран-сюр-Мер пройшло святкування 80-ї річниці початку стратегічної операції "Оверлорд". 6 червня 1944 року десантні війська США висадилися у Франції на пляжі Омаха з метою звільнення Парижа. 
  • Вже цими вихідними у Європі відбудуться Євровибори. Франція активно залучає громадян прийти та проголосувати.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що влада країни дала дозвіл Києву на атаки військових цілей Москви переданою зброєю.

Також французький лідер заявив, що Франція хотіла б миру, але проти його встановлення ціною капітуляції України. Макрон наголосив на необхідності переговорів. 

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11:28 Перекваліфікація українців — як отримати ваучер на навчання у 30 тис. грн

11:28 В ISW повідомили, чому Україна не зможе використати всі надані F-16

11:11 Існує небезпека — експерт з кібербезпеки розповів про нюанси застосунку Резерв+

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:55 Боротьба із пропагандою — на Одещині встановлять глушники ворожого сигналу

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10:57 Ексміністр спростував заяви Міненерго та дав оцінку руйнаціям енергетичної інфраструктури

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10:33 Ексміністр Плачков прокоментував підготовку України до опалювального сезону

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08:00 Зеленський у Франції, нові заборони від США та збільшення лімітів на світло — ефір Ранок.LIVE

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00:06 Командир роти батальону "Вовки да Вінчі" пояснив, що важливіше за поставки зброї від партнерів

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