Росія погрожує Франції, а французи висловили протест проти відправки військ в Україну

Росія погрожує Франції бити по її інструкторах, якщо ті будуть на території України. Тим часом трьох осіб поміщено під варту за встановлення трун з нібито загиблими в Україні французькими солдатами як протесту.

Про це та інше розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у Франції Валерія Рождественська в ефірі Вечір.LIVE.

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У прямому включенні в ефірі Вечір.LIVE Валерія Рождественська розповіла про наступне:

У суботу, 1 червня, співробітники Ейфелевої вежі виявили п'ять дерев'яних трун, які були заповнені штукатуркою і прикрашені банером із написом "Французькі солдати, які загинули в Україні". Заарештовано трьох організаторів акції за "умисне насильство".

У Кремлі погрожують Франції за відправку інструкторів в Україну. Речник Кремля Пєсков заявив, що "жоден інструктор не має імунітету" від ударів.

Франція офіційно оформлює покупку EDF ядерної філії General Electric. Як сказав Макрон, це великий крок для енергетичного суверенітету та французька гордість.

У Франції для осіб віком від 16 до 27 років введено необмежений проїзд потягом влітку.

У місті Сен-Лоран-сюр-Мер пройшло святкування 80-ї річниці початку стратегічної операції "Оверлорд". 6 червня 1944 року десантні війська США висадилися у Франції на пляжі Омаха з метою звільнення Парижа.

Вже цими вихідними у Європі відбудуться Євровибори. Франція активно залучає громадян прийти та проголосувати.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що влада країни дала дозвіл Києву на атаки військових цілей Москви переданою зброєю.

Також французький лідер заявив, що Франція хотіла б миру, але проти його встановлення ціною капітуляції України. Макрон наголосив на необхідності переговорів.