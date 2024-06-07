Россия угрожает Франции, а французы выразили протест против отправки войск в Украину

Россия угрожает Франции бить по ее инструкторам, если они будут на территории Украины. Тем временем три человека заключены под стражу за установку гробов с якобы погибшими в Украине французскими солдатами в качестве протеста.

Об этом и другое рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE во Франции Валерия Рождественская в эфире Вечір.LIVE.

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В прямом включении в эфире Вечір.LIVE Валерия Рождественская рассказала о следующем:

В субботу, 1 июня, сотрудники Эйфелевой башни обнаружили пять деревянных гробов, которые были заполнены штукатуркой и украшены баннером с надписью "Французские солдаты, погибшие в Украине". Арестованы три организатора акции за "преднамеренное насилие".

В Кремле угрожают Франции за отправку инструкторов в Украину. Спикер Кремля Песков заявил, что "ни один инструктор не имеет иммунитета" от ударов.

Франция официально оформляет покупку EDF ядерного филиала General Electric. Как сказал Макрон, это большой шаг для энергетического суверенитета и французской гордости.

Во Франции для лиц от 16 до 27 лет введен неограниченный проезд поездом летом.

В городе Сен-Лоран-сюр-Мер прошло празднование 80-летия начала стратегической операции "Оверлорд". 6 июня 1944 года десантные войска США высадились во Франции на пляже Омаха с целью освобождения Парижа.

Уже в эти выходные в Европе пройдут Евровыборы. Франция активно привлекает граждан прийти и проголосовать.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что власти страны дали разрешение Киеву на атаки военных целей Москвы переданным оружием.

Также французский лидер заявил, что Франция хотела бы мира, но против установления ценой капитуляции Украины. Макрон отметил необходимость переговоров.