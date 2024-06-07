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Россия угрожает Франции, а французы выразили протест против отправки войск в Украину

Россия угрожает Франции, а французы выразили протест против отправки войск в Украину

7 июня 2024 г. 11:05

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11:05 Россия угрожает Франции, а французы выразили протест против отправки войск в Украину

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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11:05 Россия угрожает Франции, а французы выразили протест против отправки войск в Украину

Text

10:57 Экс-министр опроверг заявления Минэнерго и дал оценку разрушениям энергетической инфраструктуры

Text

10:33 Экс-министр Плачков прокомментировал подготовку Украины к отопительному сезону

Text

09:45 Зеленский прибыл во Францию — прямой эфир

Text

08:00 Зеленский во Франции, новые запреты от США и увеличение лимитов на свет — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

00:06 Командир роты батальона "Волки да Винчи" объяснил, что важнее поставок оружия от партнеров

6 июня 2024
Text

23:58 Правительство оторвано от реалий — Гончаренко об идее приобщить к работе в ТЦК женщин

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21:47 Командир роты батальона "Волки да Винчи" объяснил важность применения технологий на фронте

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20:02 Зеленский во Франции, "Сатурн" на дне и драка с ТЦК в Харькове — главные новости 6 июня

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17:58 Выборы в Европарламент, Венгрия на Саммите и мир от Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Россия угрожает Франции бить по ее инструкторам, если они будут на территории Украины. Тем временем три человека заключены под стражу за установку гробов с якобы погибшими в Украине французскими солдатами в качестве протеста.

Об этом и другое рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE во Франции Валерия Рождественская в эфире Вечір.LIVE.

Главные новости Франции

В прямом включении в эфире Вечір.LIVE Валерия Рождественская рассказала о следующем:

  • В субботу, 1 июня, сотрудники Эйфелевой башни обнаружили пять деревянных гробов, которые были заполнены штукатуркой и украшены баннером с надписью "Французские солдаты, погибшие в Украине". Арестованы три организатора акции за "преднамеренное насилие".
  • В Кремле угрожают Франции за отправку инструкторов в Украину. Спикер Кремля Песков заявил, что "ни один инструктор не имеет иммунитета" от ударов.
  • Франция официально оформляет покупку EDF ядерного филиала General Electric. Как сказал Макрон, это большой шаг для энергетического суверенитета и французской гордости.
  • Во Франции для лиц от 16 до 27 лет введен неограниченный проезд поездом летом.
  • В городе Сен-Лоран-сюр-Мер прошло празднование 80-летия начала стратегической операции "Оверлорд". 6 июня 1944 года десантные войска США высадились во Франции на пляже Омаха с целью освобождения Парижа.
  • Уже в эти выходные в Европе пройдут Евровыборы. Франция активно привлекает граждан прийти и проголосовать.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что власти страны дали разрешение Киеву на атаки военных целей Москвы переданным оружием.

Также французский лидер заявил, что Франция хотела бы мира, но против установления ценой капитуляции Украины. Макрон отметил необходимость переговоров.

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11:55 Работа пришкольных лагерей в Одесской области — сколько учреждений открыто

11:55 В Киевской области продолжается ликвидация пожара — ГСЧС показали последствия обстрела

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:49 Зеленский в парламенте Франции сравнил события в Нормандии с войной в Украине

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10:33 Экс-министр Плачков прокомментировал подготовку Украины к отопительному сезону

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09:45 Зеленский прибыл во Францию — прямой эфир

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08:00 Зеленский во Франции, новые запреты от США и увеличение лимитов на свет — эфир Ранок.LIVE

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