Путін знову хоче переговорів, світло восени й взимку та ситуація під Курськом — ефір День.LIVE

Президент Росії Володимир Путін знову заговорив про переговори, а український лідер Володимир Зеленський наполягає на продовженні операції у Курській області. Тим часом восени та взимку ситуація зі світлом ризикує погіршитись.

Про все це й не тільки в ефірі День.LIVE о 13:00.

Ефір День.LIVE

Ключові теми:

Президент України Володимир Зеленський прокоментував операцію у Курській області;

Російський президент Володимир Путін знову заговорив про переговори;

СБУ перевіряє версію про коригування ракетного удару по Інституту зв'язку у Полтаві;

Армія Росії вже за вісім кілометрів від Покровська;

20 годин без світла або 12 із ним: ЦПД опублікував кілька можливих сценаріїв на осінньо-зимовий період.

Запрошені гості ефіру:

політичний експерт Костянтин Матвієнко;

експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Ігор Попов;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

адвокат та громадський діяч Владислав Михайленко;

економіст Борис Кушнірук.