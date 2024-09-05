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Путін знову хоче переговорів, світло восени й взимку та ситуація під Курськом — ефір День.LIVE

Путін знову хоче переговорів, світло восени й взимку та ситуація під Курськом — ефір День.LIVE

05 вересня 2024 р. 13:00

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13:57 Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

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13:52 Щоб не засиджувалися — нардеп пояснив доцільність кадрових змін в уряді

Text

13:24 Майор ЗСУ пояснив, чому військовозобов'язані бояться іти до армії

Text

13:00 Путін знову хоче переговорів, світло восени й взимку та ситуація під Курськом — ефір День.LIVE

Text

12:29 Історично належать Україні — історик висловився про Брянську та Курську області Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:02 Нардеп поділився планами Уряду щодо змін в роботі деяких міністерств

Text

08:06 Кадрові зміни у владі та місія МВФ в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:44 У Раді пропонують підняти військовий збір одній категорії українців

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Президент Росії Володимир Путін знову заговорив про переговори, а український лідер Володимир Зеленський наполягає на продовженні операції у Курській області. Тим часом восени та взимку ситуація зі світлом ризикує погіршитись. 

Про все це й не тільки в ефірі День.LIVE о 13:00.

Ефір День.LIVE

Ключові теми:

  • Президент України Володимир Зеленський прокоментував операцію у Курській області;
  • Російський президент Володимир Путін знову заговорив про переговори;
  • СБУ перевіряє версію про коригування ракетного удару по Інституту зв'язку у Полтаві;
  • Армія Росії вже за вісім кілометрів від Покровська;
  • 20 годин без світла або 12 із ним: ЦПД опублікував кілька можливих сценаріїв на осінньо-зимовий період.

Запрошені гості ефіру:

  • політичний експерт Костянтин Матвієнко;
  • експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Ігор Попов;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • адвокат та громадський діяч Владислав Михайленко;
  • економіст Борис Кушнірук.

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13:54 Хотіли вивезти понад 100 тис. доларів через КПП на Одещині

13:50 У Києві зафіксували перший вересневий температурний рекорд

13:42 Нарахування субсидій на опалювальний сезон — що зміниться з 1 жовтня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:38 В одному з районів Києва пролунав вибух — тривогу не оголошували

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13:00 Путін знову хоче переговорів, світло восени й взимку та ситуація під Курськом — ефір День.LIVE

Text

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:02 Нардеп поділився планами Уряду щодо змін в роботі деяких міністерств

Text

08:06 Кадрові зміни у владі та місія МВФ в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:44 У Раді пропонують підняти військовий збір одній категорії українців

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Text

23:58 У ДСНС прокоментували правило "двох стін" під час обстрілів

Text

21:38 Нардеп Івченко відповів, коли відбудуться кадрові призначення в Кабміні