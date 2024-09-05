Путін знову хоче переговорів, світло восени й взимку та ситуація під Курськом — ефір День.LIVE

Президент Росії Володимир Путін знову заговорив про переговори, а український лідер Володимир Зеленський наполягає на продовженні операції у Курській області. Тим часом восени та взимку ситуація зі світлом ризикує погіршитись.
Про все це й не тільки в ефірі День.LIVE о 13:00.
Ефір День.LIVE
Ключові теми:
- Президент України Володимир Зеленський прокоментував операцію у Курській області;
- Російський президент Володимир Путін знову заговорив про переговори;
- СБУ перевіряє версію про коригування ракетного удару по Інституту зв'язку у Полтаві;
- Армія Росії вже за вісім кілометрів від Покровська;
- 20 годин без світла або 12 із ним: ЦПД опублікував кілька можливих сценаріїв на осінньо-зимовий період.
Запрошені гості ефіру:
- політичний експерт Костянтин Матвієнко;
- експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Ігор Попов;
- голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
- адвокат та громадський діяч Владислав Михайленко;
- економіст Борис Кушнірук.