Путин снова хочет переговоров, свет осенью и зимой и ситуация под Курском — эфир День.LIVE

Президент России Владимир Путин снова заговорил о переговорах, а Владимир Зеленский настаивает на продолжении операции в Курской области. Тем временем осенью и зимой ситуация со светом рискует ухудшиться.

Обо всем этом и не только в эфире День.LIVE в 13:00.

Эфир День.LIVE

Ключевые темы:

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал операцию в Курской области;

Российский президент Владимир Путин снова заговорил о переговорах;

СБУ проверяет версию о корректировке ракетного удара по Институту связи в Полтаве;

Армия России уже в восьми километрах от Покровска;

20 часов без света или 12 с ним: ЦПД опубликовал несколько возможных сценариев на осенне-зимний период.

Приглашенные гости эфира:

политический эксперт Константин Матвиенко;

эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов;

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

адвокат и общественный деятель Владислав Михайленко;

экономист Борис Кушнирук.