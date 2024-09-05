Путин снова хочет переговоров, свет осенью и зимой и ситуация под Курском — эфир День.LIVE

Президент России Владимир Путин снова заговорил о переговорах, а Владимир Зеленский настаивает на продолжении операции в Курской области. Тем временем осенью и зимой ситуация со светом рискует ухудшиться.
Обо всем этом и не только в эфире День.LIVE в 13:00.
Эфир День.LIVE
Ключевые темы:
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал операцию в Курской области;
- Российский президент Владимир Путин снова заговорил о переговорах;
- СБУ проверяет версию о корректировке ракетного удара по Институту связи в Полтаве;
- Армия России уже в восьми километрах от Покровска;
- 20 часов без света или 12 с ним: ЦПД опубликовал несколько возможных сценариев на осенне-зимний период.
Приглашенные гости эфира:
- политический эксперт Константин Матвиенко;
- эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов;
- председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
- адвокат и общественный деятель Владислав Михайленко;
- экономист Борис Кушнирук.