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Путин снова хочет переговоров, свет осенью и зимой и ситуация под Курском — эфир День.LIVE

Путин снова хочет переговоров, свет осенью и зимой и ситуация под Курском — эфир День.LIVE

5 сентября 2024 г. 13:00

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13:00 Путин снова хочет переговоров, свет осенью и зимой и ситуация под Курском — эфир День.LIVE

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12:29 Исторически принадлежат Украине — историк высказался о Брянской и Курской областях России

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12:02 Нардеп поделился планами правительства по изменениям в работе некоторых министерств

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08:06 Кадровые изменения во власти и миссия МВФ в Украине — эфир Ранок.LIVE

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00:44 В Раде предлагают поднять военный сбор одной категории украинцев

4 сентября 2024
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23:58 В ГСЧС прокомментировали правило "двух стен" во время обстрелов

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21:38 Нардеп Ивченко ответил, когда состоятся кадровые назначения в Кабмине

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21:30 Из университета на фронт — пленный из Курской области рассказал Новини.LIVE, как оказался на войне

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19:15 Нардеп спрогнозировал, сколько часов украинцы будут без света зимой

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17:50 Российские обстрелы Украины и отставка главы МИД Кулебы — эфир Вечір.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:00 Путин снова хочет переговоров, свет осенью и зимой и ситуация под Курском — эфир День.LIVE

Text

12:29 Исторически принадлежат Украине — историк высказался о Брянской и Курской областях России

Text

12:02 Нардеп поделился планами правительства по изменениям в работе некоторых министерств

Text

08:06 Кадровые изменения во власти и миссия МВФ в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

00:44 В Раде предлагают поднять военный сбор одной категории украинцев

4 сентября 2024
Text

23:58 В ГСЧС прокомментировали правило "двух стен" во время обстрелов

Text

21:38 Нардеп Ивченко ответил, когда состоятся кадровые назначения в Кабмине

Text

21:30 Из университета на фронт — пленный из Курской области рассказал Новини.LIVE, как оказался на войне

Text

19:15 Нардеп спрогнозировал, сколько часов украинцы будут без света зимой

Text

17:50 Российские обстрелы Украины и отставка главы МИД Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Президент России Владимир Путин снова заговорил о переговорах, а Владимир Зеленский настаивает на продолжении операции в Курской области. Тем временем осенью и зимой ситуация со светом рискует ухудшиться.

Обо всем этом и не только в эфире День.LIVE в 13:00.

Эфир День.LIVE

Ключевые темы:

  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал операцию в Курской области;
  • Российский президент Владимир Путин снова заговорил о переговорах;
  • СБУ проверяет версию о корректировке ракетного удара по Институту связи в Полтаве;
  • Армия России уже в восьми километрах от Покровска;
  • 20 часов без света или 12 с ним: ЦПД опубликовал несколько возможных сценариев на осенне-зимний период.

Приглашенные гости эфира:

  • политический эксперт Константин Матвиенко;
  • эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов;
  • председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
  • адвокат и общественный деятель Владислав Михайленко;
  • экономист Борис Кушнирук.

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13:06 Почему в Киеве увеличилось время воздушной тревоги — объяснение эксперта

13:06 Путин заявил, что операция в Курщине не помешала наступлению России на Донбассе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:01 Помазан заработала третье "золото" в карьере на Паралимпийских играх

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12:02 Нардеп поделился планами правительства по изменениям в работе некоторых министерств

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08:06 Кадровые изменения во власти и миссия МВФ в Украине — эфир Ранок.LIVE

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00:44 В Раде предлагают поднять военный сбор одной категории украинцев

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