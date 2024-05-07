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Президентка Молдови пригадала, як поводила себе в день вторгнення Росії в Україну

Президентка Молдови пригадала, як поводила себе в день вторгнення Росії в Україну

07 травня 2024 р. 13:17

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13:17 Президентка Молдови пригадала, як поводила себе в день вторгнення Росії в Україну

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13:08 Скасування обмеженої придатності — Камельчук заявив, що необхідно переглядати перелік хвороб

Text

12:52 Соціолог розповів про умови направлення західних військ в Україну

Text

12:46 Шульга розповів, яке завдання стоїть перед Україною після допомоги США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:40 Тука пояснив, чому необхідно мобілізувати до армії молодих чоловіків

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11:18 Ексзаступник міністра з питань ТОТ розповів про ймовірність втрати Донеччини

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09:47 США доводиться погоджуватися з президентством Путіна — Гавриш назвав причину

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Президентка Молдови Мая Санду пригадала, як поводила себе в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Вона також відповіла, що б зробила на місці українського лідера Володимира Зеленського.

Про це Мая Санду розповіла в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю у вівторок, 7 травня.

Перший день повномасштабної війни в Україні

"Коли я дізналася, що почалася війна, я не вірила до останнього моменту, що буде війна, тому що дуже важко, що в наш час на нашому континенті може бути така війна і звісно одразу в нас була рада з безпеки", — розповіла Санду.

Влада говорила про плани, виходячи з ситуації, що почалася війна.

Президентка Молдови каже, що зранку 24 лютого 2022 року було чутно вибух, тому вона одразу прокинулась та телефонувала колегам. Уже о 06:30 було перше засідання. За словами Санду, з перших днів у Молдову приїжджали українські біженці.

Як би вчинила Санду на місці Зеленського

Глава Молдови каже, що єдиний правильний варіант — це залишитися в своїй країні, адже ти президент, який відповідає за свій народ та безпеку. 

Нагадаємо, Велика Британія попередила Молдову про загрозу гібридних атак напередодні виборів в країні. Відомо, що Росія планує поширювати дезінформацію в Молдові, зокрема, створену штучним інтелектом.

Раніше опозиція Молдови сформувала політичний блок "Перемога". Метою блоку є відновлення відносин з РФ, СНД та ЄАЕС.

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13:58 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації

13:56 З Тиси витягли тіла трьох потонулих чоловіків

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:50 Ледь не забив ногами — на Одещині сталася бійка за участі військового

13:36 СБУ викрила мережу російських агентів, які готували вбивство Зеленського

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12:52 Соціолог розповів про умови направлення західних військ в Україну

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11:18 Ексзаступник міністра з питань ТОТ розповів про ймовірність втрати Донеччини

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09:47 США доводиться погоджуватися з президентством Путіна — Гавриш назвав причину

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09:29 Директор "Повернись живим" прокоментував українські втрати на фронті

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