Президентка Молдови пригадала, як поводила себе в день вторгнення Росії в Україну

Президентка Молдови Мая Санду пригадала, як поводила себе в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Вона також відповіла, що б зробила на місці українського лідера Володимира Зеленського.

Про це Мая Санду розповіла в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю у вівторок, 7 травня.

Перший день повномасштабної війни в Україні

"Коли я дізналася, що почалася війна, я не вірила до останнього моменту, що буде війна, тому що дуже важко, що в наш час на нашому континенті може бути така війна і звісно одразу в нас була рада з безпеки", — розповіла Санду.

Влада говорила про плани, виходячи з ситуації, що почалася війна.

Президентка Молдови каже, що зранку 24 лютого 2022 року було чутно вибух, тому вона одразу прокинулась та телефонувала колегам. Уже о 06:30 було перше засідання. За словами Санду, з перших днів у Молдову приїжджали українські біженці.

Як би вчинила Санду на місці Зеленського

Глава Молдови каже, що єдиний правильний варіант — це залишитися в своїй країні, адже ти президент, який відповідає за свій народ та безпеку.

Нагадаємо, Велика Британія попередила Молдову про загрозу гібридних атак напередодні виборів в країні. Відомо, що Росія планує поширювати дезінформацію в Молдові, зокрема, створену штучним інтелектом.

Раніше опозиція Молдови сформувала політичний блок "Перемога". Метою блоку є відновлення відносин з РФ, СНД та ЄАЕС.