Президент Молдовы вспомнила, как вела себя в день вторжения России в Украину

Президент Молдовы Майя Санду вспомнила, как вела себя в день полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Она также ответила, что сделала бы на месте украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом Майя Санду рассказала в интервью российскому журналисту Юрию Дудю во вторник, 7 мая.

Первый день полномасштабной войны в Украине

"Когда я узнала, что началась война, я не верила до последнего момента, что будет война, потому что очень тяжело, что в наше время на нашем континенте может быть такая война и, конечно, сразу у нас была рада по безопасности", — рассказала Санду. .

Власть говорила о планах, исходя из начавшейся войны.

Президент Молдовы говорит, что утром 24 февраля 2022 года был слышен взрыв, поэтому она сразу проснулась и звонила коллегам. Уже в 6:30 было первое заседание. По словам Санду, с первых дней в Молдову приезжали украинские беженцы.

Как бы поступила Санду на месте Зеленского

Глава Молдовы говорит, что единственный правильный вариант — это остаться в своей стране, ведь ты президент, который отвечает за свой народ и безопасность.

Напомним, Великобритания предупредила Молдову об угрозе гибридных атак в преддверии выборов в стране. Известно, что Россия планирует распространять дезинформацию в Молдове, в частности созданную искусственным интеллектом.

Ранее оппозиция Молдавии сформировала политический блок "Победа". Целью блока является возобновление отношений с РФ, СНГ и ЕАЭС.