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Президент Молдовы вспомнила, как вела себя в день вторжения России в Украину

Президент Молдовы вспомнила, как вела себя в день вторжения России в Украину

7 мая 2024 г. 13:17

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14:01 Подготовка "вагнеровцами" переворота в Молдове — Санду прокомментировала

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13:17 Президент Молдовы вспомнила, как вела себя в день вторжения России в Украину

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13:08 Отмена ограниченной годности — Камельчук заявил, что необходимо пересматривать перечень болезней

Text

12:52 Социолог рассказал об условиях направления западных войск в Украину

Text

12:46 Шульга рассказал, какая задача стоит перед Украиной после помощи США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:40 Тука объяснил, почему необходимо мобилизовать в армию молодых мужчин

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11:18 Экс-замминистра по вопросам ВОТ рассказал о вероятности потери Донецкой области

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Президент Молдовы Майя Санду вспомнила, как вела себя в день полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Она также ответила, что сделала бы на месте украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом Майя Санду рассказала в интервью российскому журналисту Юрию Дудю во вторник, 7 мая.

Первый день полномасштабной войны в Украине

"Когда я узнала, что началась война, я не верила до последнего момента, что будет война, потому что очень тяжело, что в наше время на нашем континенте может быть такая война и, конечно, сразу у нас была рада по безопасности", — рассказала Санду. .

Власть говорила о планах, исходя из начавшейся войны.

Президент Молдовы говорит, что утром 24 февраля 2022 года был слышен взрыв, поэтому она сразу проснулась и звонила коллегам. Уже в 6:30 было первое заседание. По словам Санду, с первых дней в Молдову приезжали украинские беженцы.

Как бы поступила Санду на месте Зеленского

Глава Молдовы говорит, что единственный правильный вариант — это остаться в своей стране, ведь ты президент, который отвечает за свой народ и безопасность. 

Напомним, Великобритания предупредила Молдову об угрозе гибридных атак в преддверии выборов в стране. Известно, что Россия планирует распространять дезинформацию в Молдове, в частности созданную искусственным интеллектом.

Ранее оппозиция Молдавии сформировала политический блок "Победа". Целью блока является возобновление отношений с РФ, СНГ и ЕАЭС.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:34 Санду ответила, как можно решить вопрос с Приднестровьем

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14:01 Подготовка "вагнеровцами" переворота в Молдове — Санду прокомментировала

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13:17 Президент Молдовы вспомнила, как вела себя в день вторжения России в Украину

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13:08 Отмена ограниченной годности — Камельчук заявил, что необходимо пересматривать перечень болезней

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12:52 Социолог рассказал об условиях направления западных войск в Украину

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:40 Тука объяснил, почему необходимо мобилизовать в армию молодых мужчин

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11:18 Экс-замминистра по вопросам ВОТ рассказал о вероятности потери Донецкой области

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09:47 США приходится соглашаться с президентством Путина — Гавриш назвал причину

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09:29 Директор "Вернись живым" прокомментировал украинские потери на фронте

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