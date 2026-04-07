Жесткий ультиматум Трампа Ирану: эфир Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп пригрозил иранскому режиму уничтожением в случае отказа Тегерана согласиться на прекращение войны. Он заявил, что "сегодня ночью может погибнуть целая цивилизация, и ее уже никогда не вернуть".

Главные темы разговора

Рада поддержала в первом чтении законопроект о самоуправлении, необходимый для получения €400 млн от ЕС;

"Это проблема государства или неэффективное управление?": в ВР вызвали руководителя АМКУ из-за цен на топливо;

Нардепы хотели ослабить финконтроль за чиновниками и их семьями, но норму убрали из законопроекта об отмене льготы на посылки до 150 евро;

Рада поддержала важный закон по Ukraine Facility, который четко разграничит полномочия власти;

Зеленский: Украина передала России предложение об энергетическом перемирии;

В Раде предлагают регулировать Telegram и другие платформы: законопроект поддержали к первому чтению;

Вэнс прибыл в Венгрию за несколько дней до выборов;

Два миллиона людей в розыске ТЦК могут снять с розыска, — Арахамия.

Гости эфира

Линас Линкявичюс — дипломат, министр иностранных дел Литвы (2012-2020), посол Литвы в Швеции;

Алексей Гончаренко — народный депутат Украины, "Европейская Солидарность";

Валентин Наливайченко — народный депутат Украины, "Батькивщина", секретарь Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз;

Сергей Евтушок — народный депутат "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики;

Виталий Войцеховский — народный депутат, "Слуга Народа", член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц.

Как сообщали Новини.LIVE, Дональд Трамп пригрозил Ирану "уничтожением цивилизации". Это случится, если Тегеран не откроет Ормузский пролив до 03:00 по киевскому времени.

Отметим, 4 апреля президент США дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива. Он напомнил, что ранее уже давал Тегерану больше времени для выполнения этого требования.