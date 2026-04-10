Зеленский заявил, что отказ от ядерки был ошибкой: эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказ Украины от ядерного оружия был ошибкой, и настаивал на необходимости членства в НАТО. Он добавил, что страны-подписанты Будапештского меморандума должны были гарантировать Украине безопасность, а передача ядерного оружия была актом обмана.
Эфир День.LIVE 10 апреля
Темы эфира:
- первый раунд переговоров США и Ирана по заключению мирного соглашения запланирован на пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде;
- Кремль официально объявил о прекращении огня на время праздников в ответ на соответствующее предложение Киева;
- Украина договорилась с партнерами на Ближнем Востоке о формировании годового стратегического запаса нефти;
- Зеленский заявил, что Украина недавно получила новую партию ракет к системам противовоздушной обороны Patriot;
- членство Украины в НАТО под вопросом: Рютте назвал страны, которые блокируют принятие решения;
- Зеленский ответил на пасхальное перемирие Путина: Украина готова к зеркальным действиям.
Гости эфира:
- Алексей Буряченко, кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований безопасности";
- Ярослав Железняк, народный депутат, партия "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
- Денис Попович, военный аналитик;
- Сергей Таран, политолог;
- Павел Мартышев, аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики;
- Глеб Остапенко, эксперт по вопросам внешней политики, основатель компании OSTAPENKO Political Consulting;
- Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины".
Как уже писали Новини.LIVE, в НАТО встревожены заявлением Дональда Трампа. Американский президент заявил, что рассматривает решение о выходе США из НАТО из-за отсутствия помощи партнеров в войне против Ирана. Также американский лидер вспомнил о своих планах на Гренландию.
Кроме того, в НАТО отвергли потенциальное скорое вступление Украины в Альянс. Там не отрицают, что это может произойти, но заявили, что в краткосрочной перспективе этого не будет.