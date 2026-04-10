Зеленский заявил, что отказ от ядерки был ошибкой: эфир День.LIVE
Зеленский заявил, что отказ от ядерки был ошибкой: эфир День.LIVE

10 апреля 2026 г. 13:16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказ Украины от ядерного оружия был ошибкой, и настаивал на необходимости членства в НАТО. Он добавил, что страны-подписанты Будапештского меморандума должны были гарантировать Украине безопасность, а передача ядерного оружия была актом обмана.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 10 апреля

Темы эфира:

  • первый раунд переговоров США и Ирана по заключению мирного соглашения запланирован на пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде;
  • Кремль официально объявил о прекращении огня на время праздников в ответ на соответствующее предложение Киева;
  • Украина договорилась с партнерами на Ближнем Востоке о формировании годового стратегического запаса нефти;
  • Зеленский заявил, что Украина недавно получила новую партию ракет к системам противовоздушной обороны Patriot;
  • членство Украины в НАТО под вопросом: Рютте назвал страны, которые блокируют принятие решения;
  • Зеленский ответил на пасхальное перемирие Путина: Украина готова к зеркальным действиям.

Гости эфира:

  • Алексей Буряченко, кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований безопасности";
  • Ярослав Железняк, народный депутат, партия "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Денис Попович, военный аналитик;
  • Сергей Таран, политолог;
  • Павел Мартышев, аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики;
  • Глеб Остапенко, эксперт по вопросам внешней политики, основатель компании OSTAPENKO Political Consulting;
  • Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины".

Как уже писали Новини.LIVE, в НАТО встревожены заявлением Дональда Трампа. Американский президент заявил, что рассматривает решение о выходе США из НАТО из-за отсутствия помощи партнеров в войне против Ирана. Также американский лидер вспомнил о своих планах на Гренландию.

Кроме того, в НАТО отвергли потенциальное скорое вступление Украины в Альянс. Там не отрицают, что это может произойти, но заявили, что в краткосрочной перспективе этого не будет.

