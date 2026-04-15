Зеленский встречается с премьером Италии Мелони: прямой эфир

Украинский лидер Владимир Зеленский в среду, 15 апреля, прибыл в Италию. Накануне он находился с визитом в Норвегии. В Риме ожидается несколько встреч, в частности с премьером Джорджией Мелони.

Посмотреть прямой эфир встречи Зеленского с Мелони можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Глава государства встретился с Мелони во дворце Киджи. После встречи они будут общаться с представителями СМИ.

Как писали Новини.LIVE, 15 апреля в Рим с визитом прибыл Владимир Зеленский. В частности, в Италии он проведет встречу с президентом Серджо Маттареллой.

Недавно глава государства провел встречи со спикером Стортинга Норвегии Масудом Гарахани, лидерами политических партий и Кронпринцем Норвегии Гоконом.