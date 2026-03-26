Зеленский в Саудовской Аравии: эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию 26 марта. Он поблагодарил тех, кто готов работать вместе с Украиной ради безопасности.

Темы эфира

Зеленский прибыл на Ближний Восток;

Генсек НАТО о гарантиях безопасности от США: "Любые решения по территории должна принимать Украина";

Останется ли Украина без американского оружия на фоне слухов об остановке программы PURL;

Каллас: Для завершения войн в Украине и на Ближнем Востоке США должны давить на Россию.

Гости эфира

Максим Разумный — доктор политических наук;

Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова;

Вадим Ивченко — народный депутат от "Батькивщины", комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

София Федина — народный депутат от "Европейской Солидарности".

Как писали Новини.LIVE, Зеленский заявил, что США связывают гарантии безопасности с отказом Украины от Донбасса. По его словам, на позицию Вашингтона влияет обострение на Ближнем Востоке, в частности конфликт с Ираном.

Также президент сообщал, что США готовы оформить гарантии безопасности для Украины. Однако только вместе с мирными договоренностями с российской стороной.