Зеленский утвердил дальнейшие шаги ВСУ на фронте: эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством, во время которого заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова о ситуации на фронте и ходе украинских операций. По итогам совещания глава государства вместе с военным командованием определил дальнейшие шаги в войне.
Темы эфира
- Владимир Зеленский сообщил, что в Дамаске состоялись трехсторонние переговоры с участием Украины, Сирии и Турции;
- Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести мирные переговоры в Стамбуле;
- иностранные партнеры призывают Украину ограничить удары по нефтяной инфраструктуре РФ, заявил глава ОП Кирилл Буданов;
- Иран отклонил инициативу Пакистана по прекращению войны с США и Израилем, которая предусматривала разблокирование Ормузского пролива, сообщает Reuters;
- Украина больше не находится в центре внимания США, и затяжной конфликт на Ближнем Востоке может сократить объемы поддержки, заявил Зеленский;
- в Сербии опровергли обвинения Венгрии о возможной причастности Украины к диверсии на газопроводе;
- стоимость топлива может вырасти до 120 грн за литр и выше в случае дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке;
- программой "Кэшбек на топливо" уже воспользовались около 1,3 млн украинцев.
Гости эфира
- Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик;
- Алексей Якубин, кандидат политических наук;
- Максим Розумный, доктор политических наук;
- Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике;
- Игорь Гарбарук, международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба";
- Ростислав Кравец, адвокат, юрист.
Как сообщали Новини.LIVE, в Генштабе ВСУ проинформировали о ситуации на поле боя за последние сутки. Самым горячим остается Покровское направление.
Кроме того, в ночь на 6 апреля российская армия атаковала Украину ударными беспилотниками. Оккупанты выпустили 141 "Шахед" и другие виды БпЛА.