Зеленский утвердил дальнейшие шаги ВСУ на фронте: эфир Вечір.LIVE

6 апреля 2026 г. 18:00

18:00 Зеленский утвердил дальнейшие шаги ВСУ на фронте: эфир Вечір.LIVE

13:17 Последствия ночного удара по Одессе: эфир День.LIVE

08:00 Зеленский в Сирии сообщил о сотрудничестве стран: эфир Ранок.LIVE

21:00 Влияние социально-экономических проблем: интервью с Гетманцевым

18:33 Зеленский ждет ответ о перемирии на Пасху: эфир Вечір.LIVE

13:00 Россия массированно ударила по Украине дронами и ракетами: эфир День.LIVE

08:00 Украина будет представлена в новых форматах безопасности: эфир Ранок.LIVE

20:16 Ожидать ли новую волну роста цен: интервью с Алексеем Кущом

18:00 Убийство военного ТЦК во Львове: эфир Вечір.LIVE

13:00 В Харькове непрерывные взрывы из-за атаки дронов: эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством, во время которого заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова о ситуации на фронте и ходе украинских операций. По итогам совещания глава государства вместе с военным командованием определил дальнейшие шаги в войне.

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE.

Темы эфира

  • Владимир Зеленский сообщил, что в Дамаске состоялись трехсторонние переговоры с участием Украины, Сирии и Турции;
  • Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести мирные переговоры в Стамбуле;
  • иностранные партнеры призывают Украину ограничить удары по нефтяной инфраструктуре РФ, заявил глава ОП Кирилл Буданов;
  • Иран отклонил инициативу Пакистана по прекращению войны с США и Израилем, которая предусматривала разблокирование Ормузского пролива, сообщает Reuters;
  • Украина больше не находится в центре внимания США, и затяжной конфликт на Ближнем Востоке может сократить объемы поддержки, заявил Зеленский;
  • в Сербии опровергли обвинения Венгрии о возможной причастности Украины к диверсии на газопроводе;
  • стоимость топлива может вырасти до 120 грн за литр и выше в случае дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке;
  • программой "Кэшбек на топливо" уже воспользовались около 1,3 млн украинцев.

Гости эфира

  • Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик;
  • Алексей Якубин, кандидат политических наук;
  • Максим Розумный, доктор политических наук;
  • Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике;
  • Игорь Гарбарук, международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба";
  • Ростислав Кравец, адвокат, юрист.

Как сообщали Новини.LIVE, в Генштабе ВСУ проинформировали о ситуации на поле боя за последние сутки. Самым горячим остается Покровское направление.

Кроме того, в ночь на 6 апреля российская армия атаковала Украину ударными беспилотниками. Оккупанты выпустили 141 "Шахед" и другие виды БпЛА.

