Зеленский утвердил дальнейшие шаги ВСУ на фронте: эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством, во время которого заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова о ситуации на фронте и ходе украинских операций. По итогам совещания глава государства вместе с военным командованием определил дальнейшие шаги в войне.

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE.

Темы эфира

Владимир Зеленский сообщил, что в Дамаске состоялись трехсторонние переговоры с участием Украины, Сирии и Турции;

Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести мирные переговоры в Стамбуле;

иностранные партнеры призывают Украину ограничить удары по нефтяной инфраструктуре РФ, заявил глава ОП Кирилл Буданов;

Иран отклонил инициативу Пакистана по прекращению войны с США и Израилем, которая предусматривала разблокирование Ормузского пролива, сообщает Reuters;

Украина больше не находится в центре внимания США, и затяжной конфликт на Ближнем Востоке может сократить объемы поддержки, заявил Зеленский;

в Сербии опровергли обвинения Венгрии о возможной причастности Украины к диверсии на газопроводе;

стоимость топлива может вырасти до 120 грн за литр и выше в случае дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке;

программой "Кэшбек на топливо" уже воспользовались около 1,3 млн украинцев.

Гости эфира

Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик;

Алексей Якубин, кандидат политических наук;

Максим Розумный, доктор политических наук;

Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике;

Игорь Гарбарук, международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба";

Ростислав Кравец, адвокат, юрист.

Как сообщали Новини.LIVE, в Генштабе ВСУ проинформировали о ситуации на поле боя за последние сутки. Самым горячим остается Покровское направление.

Кроме того, в ночь на 6 апреля российская армия атаковала Украину ударными беспилотниками. Оккупанты выпустили 141 "Шахед" и другие виды БпЛА.