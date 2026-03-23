Україна
Зеленский раскрыл результаты переговоров в США — эфир Ранок.LIVE

Зеленский раскрыл результаты переговоров в США — эфир Ранок.LIVE

23 марта 2026 г. 8:00

08:00 Зеленский раскрыл результаты переговоров в США — эфир Ранок.LIVE

20 марта 2026
Text

21:30 Цены на топливо и увеличение пенсий: интервью с Гетманцевым

Text

21:00 Под Киевом у жителей забрали укрытие: расследование Наша Справа

Text

18:14 Украина меняет подход к учениям ВСУ за рубежом: эфир Вечір.LIVE

Text

13:13 Умер патриарх Филарет: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина и США возобновляют переговоры: эфир Ранок.LIVE

19 марта 2026
Text

20:22 Цены на топливо и будущее страны: интервью "Мир на изломе" с Кущом

Text

18:00 Переговоры с Россией могут вскоре возобновиться: эфир Вечір.LIVE

Text

13:29 Саудовская Аравия остановила экспорт из основного порта: эфир День.LIVE

Text

08:00 Мерц призвал ЕС к изменениям отношений с США: эфир Ранок.LIVE

Text

08:00 Зеленский раскрыл результаты переговоров в США — эфир Ранок.LIVE

20 марта 2026
Text

21:30 Цены на топливо и увеличение пенсий: интервью с Гетманцевым

Text

21:00 Под Киевом у жителей забрали укрытие: расследование Наша Справа

Text

18:14 Украина меняет подход к учениям ВСУ за рубежом: эфир Вечір.LIVE

Text

13:13 Умер патриарх Филарет: эфир День.LIVE

В США в течение выходных в субботу и воскресенье 21 и 22 марта состоялись переговоры с украинской делегацией. Известно, что стороны активно обсуждают обмен пленными и гарантии безопасности. 

Об этом и больше услышите в эфире Ранок.LIVE в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 23 марта

В эфире эксперты прокомментируют ситуацию на Донецком направлении, в частности район Константиновки, и роль РЭБ/РЭР в противодействии дронам и связи противника. Далее обсудят военные и международные новости, переговоры в США и сигналы об обменах и гарантиях безопасности.

Отдельно эксперты с ведущими поговорят об агрессивной политике Венгрии, проблемах учета пострадавших и поддержке ВПЛ, доступе молодежи с ВОТ к украинскому образованию, а также общественных настроениях относительно выборов и возможных компромиссов при условии гарантий. Во второй половине эфира вы услышите о санкциях и энергетике, влияние ближневосточной войны на нефть и топливо, и ситуация с безопасностью в Запорожской области после атак на энергоинфраструктуру.

Приглашенные гости:

  • Вадим Земляк, старший солдат, 109 бригада, подразделение РЭБ и РЭР
  • Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ
  • Дмитрий Васильев, президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт
  • Ольга Алтунина, представитель Уполномоченного ВРУ по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины
  • Владимир Паниотто, социолог, президент КМИС, профессор кафедры социологии НаУКМА
  • Максим Гардус, специалист по коммуникациям Razom We Stand
  • Петр Олещук, политолог
  • Александр Коваленко, представитель Запорожской областной военной администрации

Вчера, 22 марта, завершился этап переговоров украинской делегации, куда вошел Кирилл Буданов и Рустем Умеров, а также другие члены группы.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф рассказал, какие темы обсуждали в первую очередь относительно прекращения войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что есть положительные сигналы по обмену пленными.

Text

08:00 Зеленский раскрыл результаты переговоров в США — эфир Ранок.LIVE

20 марта
Text

21:30 Цены на топливо и увеличение пенсий: интервью с Гетманцевым

Text

21:00 Под Киевом у жителей забрали укрытие: расследование Наша Справа

Text

18:14 Украина меняет подход к учениям ВСУ за рубежом: эфир Вечір.LIVE

Text

13:13 Умер патриарх Филарет: эфир День.LIVE

Цены на топливо и увеличение пенсий: интервью с Гетманцевым

Цены на топливо и увеличение пенсий: интервью с Гетманцевым

20 марта 2026 г. 21:30
Под Киевом у жителей забрали укрытие: расследование Наша Справа

Под Киевом у жителей забрали укрытие: расследование Наша Справа

20 марта 2026 г. 21:00
Украина меняет подход к учениям ВСУ за рубежом: эфир Вечір.LIVE

Украина меняет подход к учениям ВСУ за рубежом: эфир Вечір.LIVE

20 марта 2026 г. 18:14
Умер патриарх Филарет: эфир День.LIVE

Умер патриарх Филарет: эфир День.LIVE

20 марта 2026 г. 13:13
Украина и США возобновляют переговоры: эфир Ранок.LIVE

Украина и США возобновляют переговоры: эфир Ранок.LIVE

20 марта 2026 г. 8:00
Цены на топливо и будущее страны: интервью "Мир на изломе" с Кущом

Цены на топливо и будущее страны: интервью "Мир на изломе" с Кущом

19 марта 2026 г. 20:22
Переговоры с Россией могут вскоре возобновиться: эфир Вечір.LIVE

Переговоры с Россией могут вскоре возобновиться: эфир Вечір.LIVE

19 марта 2026 г. 18:00
Саудовская Аравия остановила экспорт из основного порта: эфир День.LIVE

Саудовская Аравия остановила экспорт из основного порта: эфир День.LIVE

19 марта 2026 г. 13:29

