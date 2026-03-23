В США в течение выходных в субботу и воскресенье 21 и 22 марта состоялись переговоры с украинской делегацией. Известно, что стороны активно обсуждают обмен пленными и гарантии безопасности.

Об этом и больше услышите в эфире Ранок.LIVE в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 23 марта

В эфире эксперты прокомментируют ситуацию на Донецком направлении, в частности район Константиновки, и роль РЭБ/РЭР в противодействии дронам и связи противника. Далее обсудят военные и международные новости, переговоры в США и сигналы об обменах и гарантиях безопасности.

Отдельно эксперты с ведущими поговорят об агрессивной политике Венгрии, проблемах учета пострадавших и поддержке ВПЛ, доступе молодежи с ВОТ к украинскому образованию, а также общественных настроениях относительно выборов и возможных компромиссов при условии гарантий. Во второй половине эфира вы услышите о санкциях и энергетике, влияние ближневосточной войны на нефть и топливо, и ситуация с безопасностью в Запорожской области после атак на энергоинфраструктуру.

Приглашенные гости:

Вадим Земляк, старший солдат, 109 бригада, подразделение РЭБ и РЭР

Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ

Дмитрий Васильев, президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт

Ольга Алтунина, представитель Уполномоченного ВРУ по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины

Владимир Паниотто, социолог, президент КМИС, профессор кафедры социологии НаУКМА

Максим Гардус, специалист по коммуникациям Razom We Stand

Петр Олещук, политолог

Александр Коваленко, представитель Запорожской областной военной администрации

Вчера, 22 марта, завершился этап переговоров украинской делегации, куда вошел Кирилл Буданов и Рустем Умеров, а также другие члены группы.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф рассказал, какие темы обсуждали в первую очередь относительно прекращения войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что есть положительные сигналы по обмену пленными.