Зеленский и Санчес проводят встречу в Мадриде: прямая трансляция

В Мадриде в среду, 18 марта, президент Украины Владимир Зеленский начал программу официальных встреч, ключевой из которых являются переговоры с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Стороны обсуждают дальнейшую поддержку Украины, вопросы безопасности и двусторонние договоренности, а по итогам должны выступить на совместной пресс-конференции.

Владимир Зеленский прибыл в Испанию 18 марта

Известно, что президент сначала имеет в планах визит на предприятие Sener Aerospace & Defence. Там президент должен осмотреть технику и производство, а также принять участие в подписании оборонных соглашений между Украиной и Испанией.

Отдельно в программе визита возможно подписание украинско-испанских документов, а также контакты с парламентом Испании. Зеленский должен побывать в Конгрессе депутатов и встретиться с его председателем Франсиной Арменголь. Также запланирована встреча с председателем Сената Педро Ролланом. Еще одним пунктом визита станет встреча президента Украины с королем Испании Фелипе VI.

Во вторник, 17 марта, Владимир Зеленский имел важную трехстороннюю встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром страны Киром Стармером.

Отдельно Владимир Зеленский высказывался относительно переговорного процесса и почему война в Иране может навредить его ходу.