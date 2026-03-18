Визит Зеленского в Испанию и переговоры в Мадриде: День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Испанию. Он планирует провести ряд важных встреч, а также осмотреть оборонное предприятие Sener Aerospace & Defence. В итоге визита ожидается подписание украино-испанских оборонных соглашений.

Зеленский заявил, что война в Иране вызывает "плохое предчувствие" относительно переговоров о мире в Украине;

С Украиной было бы покончено за один день, если бы мы не помогли, — Трамп;

Трамп не оставляет попыток завершить войну в Украине, чтобы оторвать Россию от Китая, — Politico;

США еще не готовы покинуть Иран, но уйдут "в ближайшее время", — Трамп;

Смерть фактического лидера Ирана Али Лариджани подтвердили в КСИР;

РФ расширяет военное сотрудничество с Ираном, предоставляя спутниковые снимки и усовершенствованные технологии беспилотников, — WSJ;

Стубб предположил, что Европа могла бы помочь Трампу на Ближнем Востоке в обмен на поддержку Украины, — Politico;

Украина получила условия для вступления в ЕС по трем финальным кластерам, — Свириденко;

Договор о вступлении Украины в ЕС может быть подписан в 2027-м, — Качка;

Зеленский в интервью для Politico и Welt: Украина планирует быть полностью готовой к вступлению в ЕС до 2027 года;

Трамп: США попросили отложить встречу с лидером Китая из-за войны в Иране;

Представители США и Китая встретились в Париже для подготовки саммита лидеров;

Премьер Бельгии призвал ЕС возобновить закупки дешевых российских энергоресурсов;

Вице-премьер Италии призвал ЕС ослабить нефтяные санкции против России, — Financial Times;

Украина испытала новую баллистическую ракету FP-7;

Fire Point запустит производство ракетного топлива в Дании в 2026 году;

РФ разрабатывает новую версию ракеты Х-101;

В ночь на 18 марта беспилотники атаковали российский Краснодар;

Россия готовит еще более масштабные удары дронами по Украине;

Вооруженные силы втрое расширили "зону смерти" для россиян благодаря дронам.

Ранее мы писали о том, что Зеленский планирует встретиться в Испании с премьер-министром Педро Санчесом. Кроме того, ожидаются переговоры с королем Фелипе VI.

Вчера, 17 марта, Президент Украины посетил Великобританию. Он встретился с лидером Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Британии Киром Стармером.