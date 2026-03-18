Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Визит Зеленского в Испанию и переговоры в Мадриде: День.LIVE arrow
Визит Зеленского в Испанию и переговоры в Мадриде: День.LIVE

Визит Зеленского в Испанию и переговоры в Мадриде: День.LIVE

18 марта 2026 г. 13:20

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
13:20 Визит Зеленского в Испанию и переговоры в Мадриде: День.LIVE

13:00 Зеленский и Санчес проводят встречу в Мадриде: прямая трансляция

08:00 Зеленский заявил о разработке нового мощного оружия: Ранок.LIVE

17 марта 2026
20:09 Лукашук раскрыл секрет стойкости Днепропетровщины во время войны: интервью

18:34 Выступление Зеленского в парламенте Британии: трансляция онлайн

18:11 Зеленский и Стармер согласовали новое партнерство: эфир Вечір.LIVE

13:00 ЕС дали Украине перечень требований для евроинтеграции: эфир День.LIVE

08:00 Трамп заявил, что США не должны помогать Украине: эфир Ранок.LIVE

16 марта 2026
18:23 Стармер и Зеленский поговорят об Украине: эфир Вечір.LIVE

13:00 В Киеве упали обломки российских дронов: эфир День.LIVE

13:20 Визит Зеленского в Испанию и переговоры в Мадриде: День.LIVE

13:00 Зеленский и Санчес проводят встречу в Мадриде: прямая трансляция

08:00 Зеленский заявил о разработке нового мощного оружия: Ранок.LIVE

17 марта 2026
20:09 Лукашук раскрыл секрет стойкости Днепропетровщины во время войны: интервью

18:34 Выступление Зеленского в парламенте Британии: трансляция онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Испанию. Он планирует провести ряд важных встреч, а также осмотреть оборонное предприятие Sener Aerospace & Defence. В итоге визита ожидается подписание украино-испанских оборонных соглашений.

Об этом и не только говорим в эфире День.LIVE в среду, 18 марта.

О чем эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE говорим о следующем:

  • Зеленский заявил, что война в Иране вызывает "плохое предчувствие" относительно переговоров о мире в Украине;
  • С Украиной было бы покончено за один день, если бы мы не помогли, — Трамп;
  • Трамп не оставляет попыток завершить войну в Украине, чтобы оторвать Россию от Китая, — Politico;
  • США еще не готовы покинуть Иран, но уйдут "в ближайшее время", — Трамп;
  • Смерть фактического лидера Ирана Али Лариджани подтвердили в КСИР;
  • РФ расширяет военное сотрудничество с Ираном, предоставляя спутниковые снимки и усовершенствованные технологии беспилотников, — WSJ;
  • Стубб предположил, что Европа могла бы помочь Трампу на Ближнем Востоке в обмен на поддержку Украины, — Politico;
  • Украина получила условия для вступления в ЕС по трем финальным кластерам, — Свириденко;
  • Договор о вступлении Украины в ЕС может быть подписан в 2027-м, — Качка;
  • Зеленский в интервью для Politico и Welt: Украина планирует быть полностью готовой к вступлению в ЕС до 2027 года;
  • Трамп: США попросили отложить встречу с лидером Китая из-за войны в Иране;
  • Представители США и Китая встретились в Париже для подготовки саммита лидеров;
  • Премьер Бельгии призвал ЕС возобновить закупки дешевых российских энергоресурсов;
  • Вице-премьер Италии призвал ЕС ослабить нефтяные санкции против России, — Financial Times;
  • Украина испытала новую баллистическую ракету FP-7;
  • Fire Point запустит производство ракетного топлива в Дании в 2026 году;
  • РФ разрабатывает новую версию ракеты Х-101;
  • В ночь на 18 марта беспилотники атаковали российский Краснодар;
  • Россия готовит еще более масштабные удары дронами по Украине;
  • Вооруженные силы втрое расширили "зону смерти" для россиян благодаря дронам.

Ранее мы писали о том, что Зеленский планирует встретиться в Испании с премьер-министром Педро Санчесом. Кроме того, ожидаются переговоры с королем Фелипе VI.

Вчера, 17 марта, Президент Украины посетил Великобританию. Он встретился с лидером Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Британии Киром Стармером.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Видео по теме

Все видео
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации