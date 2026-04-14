Визит Зеленского в Берлин и теракт в Киевской области: эфир День.LIVE

Во вторник, 14 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин. Глава государства встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Лидеры примут участие в заседании межправительственных консультаций.
Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 14 апреля.
Гости эфира День.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- Вячеслав Потапенко — заместитель директора Национального института стратегических исследований;
- Денис Марчук — заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета;
- Валерий Боровик — основатель компании производителя оборонной продукции "First Contact". Участник боевых действий;
- Алексей Ищенко — начальник Службы восстановления в Киевской области;
- Елена Шуляк — председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
- Владимир Джиджора — вице-президент Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО. Экс-дипломат посольства Украины в Иране.
О чем будут говорить в эфире День.LIVE
Сегодня гости эфира День.LIVE будут обсуждать следующие темы:
- важно во время войны: Зеленский встретился с членами совета церквей;
- в Берлине началась церемония встречи Зеленского с Мерцом;;
- США и Иран готовят новый раунд переговоров: названа возможная дата;
- Запорожская АЭС осталась без электроснабжения, — МАГАТЭ;
- украинские дальнобойные дроны уже летят на расстояние 1750 километров, — Зеленский;
- ГУР раскрыло "начинку" российского дрона Князь Вещий Олег;
- Киевщина готовит новые проекты восстановления вместе с корейскими партнерами.
Новини.LIVE информировали, что 14 апреля в Берлине Владимир Зеленский провел встречу с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Также лидеры приняли участие в украинско-немецких межправительственных консультациях. Предусмотрены совместные заявления для прессы и подписание документов.
Также Новини.LIVE писали, что 14 апреля в Броварах Киевской области прогремел мощный взрыв. В результате чего пострадал мужчина. В полиции сообщают о теракте.