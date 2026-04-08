В Украине могут ограничить доступ детей к соцсетям: эфир День.LIVE

Народный депутат Юлия Гришина заявила о необходимости введения правил безопасности для детей в цифровой среде. По ее словам, Украина должна присоединиться к мировой практике, где ряд стран уже ограничивает или разрабатывает ограничения на пользование соцсетями для несовершеннолетних.
Главные темы эфира День.LIVE
- В Украине ввели графики отключения света;
- Дело Тимошенко: НАБУ завершило расследование о взятках депутатам;
- Трамп объявил "полную и окончательную победу" после соглашения о перемирии с Ираном;
- В Украине готовят законодательные ограничения для детей в соцсетях;
- В результате российской атаки БпЛА по одному из населенных пунктов Харьковского района возник пожар на гражданском предприятии;
- РФ массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками.
Гости эфира
- Андрей Бузаров — политолог-международник;
- Юрий Корольчук — соучредитель Института энергетических стратегий;
- Оксана Стебельская — заслуженная артистка Украины, этнограф;
- Олег Постернак — политтехнолог;
- Александр Шульга — доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России;
- Андрей Ковалев — кандидат политических наук;
- София Федина — народный депутат Украины, партия "Европейская Солидарность".
Как сообщали Новини.LIVE, 8 апреля Дональд Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Это случилось после этого угроз нанести по стране ядерный удар. Он требовал от Тегерана разблокирования Ормузского пролива.
В то же время Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна откроет Ормузский пролив на период перемирия с США. По его словам, это произойдет, если атаки прекратятся.