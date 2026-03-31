В ЕС сделали заявление о 90 млрд евро Украине — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, экономический эксперт Юрий Гаврилечко, капитан первого ранга и заместитель начальника штаба ВМС Украины (2002-2020) Андрей Рыженко, демограф Александр Гладун, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко и нардеп Нина Южанина.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что "хороших новостей" относительно 20-го пакета санкций против России и транша в размере 90 миллиардов евро для Украины пока нет.

"Да, у нас есть некоторые препятствия на пути относительно 20-го санкционного пакета, а также по выплате займа. Работа над их преодолением продолжается, но, к сожалению, сегодня я не могу сообщить хороших новостей", — сообщила она.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на МИД Украины, в Киев в годовщину освобождения Бучи приехала европейская делегация во главе с Каей Каллас. Они почтили память жертв российской войны, а также обсудили шаги для восстановления справедливости.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что задержание займа от ЕС может вызвать проблемы в финансировании оборонного сектора Украины. По его словам, страна надеется на альтернативные пути получения средств.