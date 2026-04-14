Украина получит сотни ракет для Patriot: эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали военный аналитик Юрий Федоров, экономист Владислав Иноземцев, доктор политических наук Максим Розумный, политолог Андрей Миселюк, председатель делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев, международный эксперт Игорь Гарбарук, председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко и директор по вопросам партнерств и сотрудничества Совета экономической безопасности Украины Алия Загребельская.

Гости эфира обсудят, что Украина получит сотни ракет для Patriot, deep-strike и mid-strike дроны на 4 млрд евро в рамках масштабного оборонного пакета, который был подписан с Германией.

Среди других тем:

Уверен на 100%, что Европа с Украиной будет производить антибаллистические системы ПВО, это вопрос времени, — Зеленский;

Мерц: Сегодня мы договорились о новых пакетах помощи: это касается ПВО, дальнобойного оружия, дронов и боеприпасов;

Украина готовит основу для более глубоких договоренностей по безопасности с Европой. Также есть запросы от Африки, — Зеленский;

Буданов заявил, что видит прогресс в направлении потенциального мирного соглашения с Россией, добавив, что процесс не займет много времени;

НАТО впервые поможет с реформой Агентства оборонных закупок Украины;

Трамп раскритиковал НАТО и пригрозил пересмотром финансирования Альянса на противодействие России;

Турция использует кризис в НАТО для расширения собственного влияния в Европе, — Defense News;

Еврокомиссия выдвинула Мадьяру 27 условий для возобновления финансирования ЕС, включая разблокирование кредита 90 млрд евро для Украины, — The Financial Times.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу Минобороны Михаила Федорова, Украина и Германия договорились о новом масштабном пакете оборонного сотрудничества на общую сумму 4 млрд евро. В частности, речь идет об усилении ПВО.

Кроме того, сегодня украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Они обсудили соглашения и посетили выставку дронов в Берлине.