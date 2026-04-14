Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Украина получит сотни ракет для Patriot: эфир Вечір.LIVE arrow
Украина получит сотни ракет для Patriot: эфир Вечір.LIVE

14 апреля 2026 г. 18:06

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Text

Text

13 апреля 2026
Text

Text

Text

Text

10 апреля 2026
Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Гостями эфира Вечір.LIVE стали военный аналитик Юрий Федоров, экономист Владислав Иноземцев, доктор политических наук Максим Розумный, политолог Андрей Миселюк, председатель делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев, международный эксперт Игорь Гарбарук, председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко и директор по вопросам партнерств и сотрудничества Совета экономической безопасности Украины Алия Загребельская.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят, что Украина получит сотни ракет для Patriot, deep-strike и mid-strike дроны на 4 млрд евро в рамках масштабного оборонного пакета, который был подписан с Германией.

Среди других тем:

  • Уверен на 100%, что Европа с Украиной будет производить антибаллистические системы ПВО, это вопрос времени, — Зеленский;
  • Мерц: Сегодня мы договорились о новых пакетах помощи: это касается ПВО, дальнобойного оружия, дронов и боеприпасов;
  • Украина готовит основу для более глубоких договоренностей по безопасности с Европой. Также есть запросы от Африки, — Зеленский;
  • Буданов заявил, что видит прогресс в направлении потенциального мирного соглашения с Россией, добавив, что процесс не займет много времени;
  • НАТО впервые поможет с реформой Агентства оборонных закупок Украины;
  • Трамп раскритиковал НАТО и пригрозил пересмотром финансирования Альянса на противодействие России;
  • Турция использует кризис в НАТО для расширения собственного влияния в Европе, — Defense News;
  • Еврокомиссия выдвинула Мадьяру 27 условий для возобновления финансирования ЕС, включая разблокирование кредита 90 млрд евро для Украины, — The Financial Times.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу Минобороны Михаила Федорова, Украина и Германия договорились о новом масштабном пакете оборонного сотрудничества на общую сумму 4 млрд евро. В частности, речь идет об усилении ПВО.

Кроме того, сегодня украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Они обсудили соглашения и посетили выставку дронов в Берлине.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12 апреля

11 апреля

10 апреля

9 апреля

Text

Text

Text

Text

Text

Видео по теме

Все видео
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации