Украина и Норвегия договорились об оборонном партнерстве: эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский подписал декларацию об оборонном партнерстве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере во время визита в Осло. Во время встречи лидеры подробно обсудили сотрудничество в сфере производства и использования дронов. Ключевым направлением сотрудничества с Норвегией станет усиление оборонных возможностей.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в среду, 15 апреля.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Ростислав Балабан — кандидат политических наук;

Александр Толоконников — заместитель председателя Херсонской ОГА;

Василий Фурман — доктор экономических наук, член совета НБУ;

Олесь Маляревич — заместитель командира 429 бригады беспилотных систем "Ахиллес";

Игорь Чаленко — политолог, председатель Центра анализа и стратегий;

Юрий Губаревич — белорусский оппозиционный политик, глава движения "За свободу";

Богдан Попов — эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";

Арсений Пушкаренко — народный депутат от фракции "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;

Петр Андрющенко — руководитель центра изучения оккупации.

Новини.LIVE информировали, что 14 апреля Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Осло с официальным визитом и анонсировал ряд важных встреч. Он также сообщил о подготовке к подписанию двустороннего документа, направленного на усиление безопасности.

Также Новини.LIVE сообщали, что впоследствии стало известно, что Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности во время пресс-конференции 14 апреля в Осло. Документ, в частности, предусматривает развитие взаимодействия в направлении беспилотников, детали которого еще должны согласовать стороны. Глава государства также отметил, что Украина совершенствует защиту от дронов и готова делиться этим опытом с партнерами, в частности Норвегией.