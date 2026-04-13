Украина готовится к Зеленскому и Мадьяру: эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали эксперт по геоэкономике Олег Саркиц, основательница БФ "Несокрушимый Харьков" Мария Зайцева, военный обозреватель Алексей Гетьман, кандидат политических наук Станислав Желиховский, председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, председатель ОО "ДОБРОБАТ " Дмитрий Иванов и член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц.

Гости эфира обсудят, что Виктор Орбан потерял власть в Венгрии, поскольку оппозиционная партия "Тиса" получила конституционное большинство (более 69%) на парламентских выборах. Петер Мадьяр призвал правительство к отставке и заявил о восстановлении отношений с ЕС и НАТО.

Среди других тем:

Воздушные силы сбили 87 из 98 запущенных БпЛА;

прокуратура начала расследование расстрела четырех пленных в Харьковской области;

ожесточенные бои в районе Мирнограда продолжаются;

общие потери личного состава РФ превысили отметку в 1 312 000 человек;

СБУ предотвратила покушение на офицера ВМС, организованное иностранным агентом;

в Харьковской области дрон разрушил жилой дом;

США официально начинают морскую блокаду иранских портов с 10:00 утра;

Трамп атаковал Папу Римского в соцсетях, назвав его слабым во внешней политике.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Национальное избирательное бюро Венгрии, победу на парламентских выборах одержала оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра.

А глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Украина планирует разговор с новым правительством Венгрии. По его словам, нужно обсудить разблокирование кредита от ЕС и вопросы меньшинств.