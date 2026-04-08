Трамп угрожает пошлинами тем, кто поставляет оружие Ирану: эфир Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном введении жестких пошлин против стран, которые поставляют военную помощь Ирану. Речь идет о тарифе в размере 50% на все товары, экспортируемые в США.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 8 апреля.
Темы эфира:
- США и Израиль нарушили режим прекращения огня;
- Трамп пригрозил тарифами 50% странам, которые поставляют оружие Ирану, это может ударить по России и Китаю;
- "Будут большие деньги": Трамп сделал первое заявление после перемирия с Ираном;
- Армия Израиля нанесла самый масштабный удар по "Хезболле" в Ливане с начала войны на Ближнем Востоке. Это произошло через несколько часов после объявления США и Ираном двухнедельного прекращения огня;
- Ормузский пролив: Зеленский сообщил об участии украинских военных в консультациях.
Гости эфира:
- Питер Дикинсон — научный сотрудник Atlantic Council;
- Константин Криволап — авиаэксперт;
- Сергей Ауслендер — журналист;
- Владимир Крейденко — народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры;
- Дмитрий Беспалов — эксперт по транспортному планированию;
- Александр Федченко — автомобильный эксперт;
- Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова;
- Анна Страшок — пресс-секретарь полиции Киева.
Как сообщали Новини.LIVE, ранее Дональд Трамп обещал богатство и восстановление Ирана. По словам президента, Иран устал от конфронтации и готов перейти к процессам экономического восстановления.
Тем временем в Иране заявили, что якобы победили США. Там говорят, что американская сторона приняла позиции мирного плана.