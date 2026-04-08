Трамп объявил о приостановлении войны в Иране: эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали политолог Олег Лесной, доктор исторических наук Павел Гай-Нижник, помощник командира отряда, начальник пресс-службы бригады "Помста" Евгений Роженюк, военный эксперт Иван Тимочко, председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, экс-заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша, политический консультант Ярослав Божко и нардеп Алексей Кучеренко.
Гости эфира обсудят, что лидер США Дональд Трамп заявил о временной приостановке военных действий против Ирана. Он согласился на двухнедельное перемирие.
Среди других тем:
- В Конгрессе заговорили об отставке Трампа после его слов о "гибели цивилизации";
- Орбан подтвердил разговоры с Путиным о прекращении войны в Украине;
- Ядерный шантаж Ирана: Тегеран пугает радиационной катастрофой;
- Силы обороны Украины восстановили контроль над участком на Харьковщине между Амбарным и Меловым;
- Ситуация на фронте;
- Верховная Рада поддержала закон о четком распределении между различными уровнями власти;
- Зеленский поручил правительству подготовить программы против роста цен для населения.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на СМИ, боевые действия между Израилем и Ираном продолжаются, несмотря на заявления о перемирии. Удары не прекращались даже после предполагаемого вступления соглашения в силу
А в Конгрессе США усилились призывы к отставке Трампа. Это произошло после заявлений о возможной "гибели цивилизации" в Иране. Несколько членов Палаты представителей публично раскритиковали Трампа.