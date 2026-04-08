Стоимость проезда и разбитые дороги в столице: эфир Київський час

Сегодня для Киева насущными вопросами являются — проблемы транспорта, перебои во время тревог, цены на проезд и бензин, а также очереди и сложности с сообщением между берегами. Как решить эти проблемы и когда можно ожидать улучшений — обсудят эксперты и представители городской власти в новом выпуске программы "Київський час".

Темы эфира "Київський час"

Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться во время эфира "Київський час":

Транспорт, стоимость проезда в Киеве. Кличко поручил пересмотреть тарифы на транспорт в Киеве. Стоимость проезда в Киеве остается самой низкой в Украине. Ее не пересматривали с 2018 года;

Качество транспорта в столице;

Пересмотр стоимости проезда в киевском транспорте является необходимым шагом из-за дефицита бюджета и роста цен, — Сергей Подгайный;

Витренко: требую обнародовать реальный аудит, покажите не только расходы на топливо, но и куда исчезают миллионы на парковках и в метрополитене;

Дефицит водителей и машинистов в Киеве;

С 1 апреля по 1 ноября на всех дорогах Киева будет действовать стандартное ограничение скорости — до 50 км/ч в соответствии с ПДД;

Топливо будет стоить 100 гривен за литр уже через 2 недели, — Леушкин;

В Киеве до осени ограничат проезд по мосту через Десенку.

Гости эфира "Київський час"

Обсуждать важные события и темы в эфире "Київський час" будут:

Владимир Крейденко — народный депутат Украины от фракции "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры;

Дмитрий Беспалов — эксперт по транспортному планированию;

Александр Федченко — автомобильный эксперт;

Андрей Антонюк — председатель Правления Украинской Таксомоторной Ассоциации;

Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова;

Анна Страшок — пресс-секретарь полиции Киева.

Новини.LIVE информировали, что в Киеве на ветке "Демеевской" повредили тоннель метрополитена из-за действий застройщика. По заключению комиссии, разрушение произошло из-за пробивания водоносного горизонта подземной реки Совка, что повлекло попадание воды в тоннель. Эксперт по градостроительству Виктор Глеба отметил, что подобные ошибки в столице случаются все чаще.

Также Новини.LIVE писали, что строительство метро на Троещину может привести к росту стоимости проезда. Депутат Киевсовета Андрей Витренко объяснил, что кредит на строительство добавит нагрузку на городской бюджет. Сейчас повышение тарифов не планируется, хотя содержание метро ежегодно обходится столице в 11-12 млрд грн.