Стоимость проезда и разбитые дороги в столице: эфир Київський час

Стоимость проезда и разбитые дороги в столице: эфир Київський час

8 апреля 2026 г. 19:00

Сегодня для Киева насущными вопросами являются — проблемы транспорта, перебои во время тревог, цены на проезд и бензин, а также очереди и сложности с сообщением между берегами. Как решить эти проблемы и когда можно ожидать улучшений — обсудят эксперты и представители городской власти в новом выпуске программы "Київський час".

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.

Темы эфира "Київський час"

Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться во время эфира "Київський час":

  • Транспорт, стоимость проезда в Киеве. Кличко поручил пересмотреть тарифы на транспорт в Киеве. Стоимость проезда в Киеве остается самой низкой в Украине. Ее не пересматривали с 2018 года;
  • Качество транспорта в столице;
  • Пересмотр стоимости проезда в киевском транспорте является необходимым шагом из-за дефицита бюджета и роста цен, — Сергей Подгайный;
  • Витренко: требую обнародовать реальный аудит, покажите не только расходы на топливо, но и куда исчезают миллионы на парковках и в метрополитене;
  • Дефицит водителей и машинистов в Киеве;
  • С 1 апреля по 1 ноября на всех дорогах Киева будет действовать стандартное ограничение скорости — до 50 км/ч в соответствии с ПДД;
  • Топливо будет стоить 100 гривен за литр уже через 2 недели, — Леушкин;
  • В Киеве до осени ограничат проезд по мосту через Десенку.

Гости эфира "Київський час"

Обсуждать важные события и темы в эфире "Київський час" будут:

  • Владимир Крейденко — народный депутат Украины от фракции "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры;
  • Дмитрий Беспалов — эксперт по транспортному планированию;
  • Александр Федченко — автомобильный эксперт;
  • Андрей Антонюк — председатель Правления Украинской Таксомоторной Ассоциации;
  • Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова;
  • Анна Страшок — пресс-секретарь полиции Киева.

Новини.LIVE информировали, что в Киеве на ветке "Демеевской" повредили тоннель метрополитена из-за действий застройщика. По заключению комиссии, разрушение произошло из-за пробивания водоносного горизонта подземной реки Совка, что повлекло попадание воды в тоннель. Эксперт по градостроительству Виктор Глеба отметил, что подобные ошибки в столице случаются все чаще.

Также Новини.LIVE писали, что строительство метро на Троещину может привести к росту стоимости проезда. Депутат Киевсовета Андрей Витренко объяснил, что кредит на строительство добавит нагрузку на городской бюджет. Сейчас повышение тарифов не планируется, хотя содержание метро ежегодно обходится столице в 11-12 млрд грн.

