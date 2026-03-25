США стремятся закончить войну в Украине до 3 ноября: эфир Ранок.LIVE

США настаивают на заключении соглашения между Украиной и Россией до промежуточных выборов, которые состоятся 3 ноября. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

Эфир Ранок.LIVE 25 марта

В эфире обсудят оперативную ситуация на фронте, в частности район Часового Яра, где Россия продолжает наступление малыми группами, а также вопросы эвакуации, коммуникаций и обеспечения гражданских.

Отдельно обсудят одну из самых массированных дроновых атак за сутки, изменение тактики врага, тестирование новых дронов "Герань-5", а также как показали себя украинские дроны-перехватчики.

Далее эксперты поговорят о визите делегации НАТО, влияние войны против Ирана на геополитику и переговоры, а также сигналы о возможных гарантиях безопасности и отсутствии прогресса в мирном процессе. Завершат эфир темами об экономике: падение Brent, цены на топливо и продукты, налоговые инициативы и риски для соцвыплат, а также прогнозом погоды.

Приглашенные гости:

Игорь, позывной "Пиць", командир расчета БПЛА

Сергей Чаус, начальник Часовоярской городской военной администрации

Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ

Владимир Джиджора, вице-президент Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО, экс-дипломат посольства Украины в Иране

Игорь Чаленко, политолог, глава Центра анализа и стратегий

Дмитрий Пелых, начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады, капитан

Галина Янченко, народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам экономического развития

Олег Гетман, экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы

Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра

В ООН назвали официальное количество жертв среди гражданских в Украине, а также сумму ущерба от войны, которую начала Россия.

Также Укрзализныця изменила правила безопасности пассажиров во время войны. Россия регулярно атакует поезда, станции и электрички с гражданскими, поэтому компания изменила правила эвакуации.