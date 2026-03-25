США стремятся закончить войну в Украине до 3 ноября: эфир Ранок.LIVE

США настаивают на заключении соглашения между Украиной и Россией до промежуточных выборов, которые состоятся 3 ноября. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.
Эфир Ранок.LIVE 25 марта
В эфире обсудят оперативную ситуация на фронте, в частности район Часового Яра, где Россия продолжает наступление малыми группами, а также вопросы эвакуации, коммуникаций и обеспечения гражданских.
Отдельно обсудят одну из самых массированных дроновых атак за сутки, изменение тактики врага, тестирование новых дронов "Герань-5", а также как показали себя украинские дроны-перехватчики.
Далее эксперты поговорят о визите делегации НАТО, влияние войны против Ирана на геополитику и переговоры, а также сигналы о возможных гарантиях безопасности и отсутствии прогресса в мирном процессе. Завершат эфир темами об экономике: падение Brent, цены на топливо и продукты, налоговые инициативы и риски для соцвыплат, а также прогнозом погоды.
Приглашенные гости:
- Игорь, позывной "Пиць", командир расчета БПЛА
- Сергей Чаус, начальник Часовоярской городской военной администрации
- Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ
- Владимир Джиджора, вице-президент Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО, экс-дипломат посольства Украины в Иране
- Игорь Чаленко, политолог, глава Центра анализа и стратегий
- Дмитрий Пелых, начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады, капитан
- Галина Янченко, народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам экономического развития
- Олег Гетман, экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы
- Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра
В ООН назвали официальное количество жертв среди гражданских в Украине, а также сумму ущерба от войны, которую начала Россия.
Также Укрзализныця изменила правила безопасности пассажиров во время войны. Россия регулярно атакует поезда, станции и электрички с гражданскими, поэтому компания изменила правила эвакуации.