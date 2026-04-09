США официально обсуждают выход из НАТО: эфир Ранок.LIVE
США официально обсуждают выход из НАТО: эфир Ранок.LIVE

9 апреля 2026 г. 8:00

Трамп обсудит с генсеком НАТО Рютте возможность выхода США из НАТО. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, которая процитировала заявление Дональда Трампа, что Альянс не прошел проверку.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 9 апреля

Ведущие обсудят с гостями перемирие на Ближнем Востоке и его влияние на глобальную безопасность и переговорные процессы вокруг Украины. Речь пойдет о роли США в урегулировании конфликтов, заявлениях о возможном выходе из НАТО и новых данных о взаимодействии России и Венгрии в вопросах евроинтеграции Украины.

В студии также проанализируют экономическую ситуацию - падение цен на нефть после объявления перемирия между США и Ираном, колебания валютного курса и изменения потребительских цен накануне Пасхи. Отдельно обсудят финансовую политику государства, налоговые новации и решения Верховной Рады, касающиеся рынка, долгов и евроинтеграции.

Значительное внимание уделят теме внутренне перемещенных лиц: новым жилищным программам, субсидиям, ваучерам и изменениям в законодательстве, а также ситуации с безопасностью на Херсонщине. Поднимут и вопросы городской инфраструктуры Киева, в частности, тарифы на транспорт, доступность среды и финансовые вызовы столицы.

Также будут говорить о последствиях атак на объекты энергетики, состоянии теплоснабжения, перспективах восстановления системы и необходимых инвестициях.

Гости эфира:

  • Дмитрий Левусь — политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина"
  • Александр Савченко — экономист, финансист
  • Дмитрий Калько — адвокат, правозащитник, член Общественного совета при КГГА
  • Николай Маломуж — глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Украины
  • Сергей Козырь — народный депутат Украины, соучредитель ОО "ВПО Украины"
  • Петр Олещук — политолог
  • Анастасия Кривенко — кандидат исторических наук по этнологии
  • Нина Южанина — народный депутат Украины, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
  • Геннадий Рябцев — эксперт по вопросам энергетики
  • Павел Зибров — народный артист Украины, певец, композитор

Новини.LIVE сообщали ранее, что на фоне обострения отношений между США и НАТО, американский лидер Дональд Трамп вновь вспомнил о своих планах на Гренландию. В частности, он говорил о планах захватить ледяной остров.

Отдельно Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Дональд Трамп выразил свое разочарование блоком. Он разозлился из-за того, что ряд стран из НАТО не поддержали его просьбу присоединиться к боевым действиям против Ирана.

