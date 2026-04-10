СБУ предупреждает об угрозе терактов на Пасху: эфир Вечір.LIVE

Служба безопасности Украины призывает граждан быть особенно внимательными во время Пасхальных праздников из-за риска провокаций и возможных терактов. В СБУ сообщают, что российские структуры и в дальнейшем пытаются дестабилизировать ситуацию в Украине, особенно накануне больших религиозных дат. Несмотря на заявления о так называемом "перемирии", враг продолжает информационно-психологические операции и диверсионные попытки.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 10 апреля.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Даниил Гетманцев — народный депутат от фракции "Слуга Народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Юрий Фельштинский — доктор исторических наук;

Станислав Белковский — публицист;

Александр Юрченко — народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины";

Полина Марченко — адвокат;

Антон Кучухидзе — соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина";

Александр Левченко — дипломат, Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 годах;

Сергей Ягодзинский — доктор философских наук, профессор.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Сегодня гости эфира Вечір.LIVE будут обсуждать следующие темы:

Путин объявил перемирие на Пасху;

Зеленский: Украина готова к зеркальным шагам и предлагала прекращение огня на время Пасхи;

Зеленский готов к встрече с Путиным: "Место можно найти где угодно";

Путин отправил своего посланника в США на переговоры с командой Трампа, — Reuters;

Вместо ТЦК может появиться "Офис призыва" или "Офис комплектования", — нардеп Роман Костенко;

Разумков призвал Раду принять законы против произвола ТЦК;

Принудительная мобилизация будет продолжаться, пока не наступит конец войны: если человек сам не идет в армию — его придется призывать, — глава ОП Кирилл Буданов.

Новини.LIVE информировали, что глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что Украина рассчитывает на возможный обмен военнопленными в ближайшее время, в частности на Пасху или вскоре после нее. По его словам, этот вопрос находится в постоянных контактах между Украиной, США и Россией.

Также Новини.LIVE сообщали, что в четверг, 9 апреля, Владимир Путин объявил о введении так называемого "Пасхального перемирия". По его словам, оно должно длиться с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля. В то же время российским войскам приказано оставаться в режиме боевой готовности.