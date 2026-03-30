Україна
Российские войска понесли огромные потери на фронте: эфир Ранок.LIVE
Российские войска понесли огромные потери на фронте: эфир Ранок.LIVE

Российские войска понесли огромные потери на фронте: эфир Ранок.LIVE

30 марта 2026 г. 8:00

08:00 Российские войска понесли огромные потери на фронте: эфир Ранок.LIVE

27 марта 2026
Text

21:47 Украина на грани финансовой катастрофы: интервью с Гетманцевым

Text

18:09 Британия выделяет 115 млн евро на ПВО для Украины: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Украина и Саудовская Аравия подписали оборонное соглашение: эфир День.LIVE

Text

08:00 Буданов анонсировал новые обмены пленными: эфир Ранок.LIVE

26 марта 2026
Text

21:38 Гречка и бензин по 100 грн: интервью с Алексеем Кущом

Text

18:00 Зеленский в Саудовской Аравии: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Украина готова экспортировать партнерам оборонные системы: День.LIVE

Text

08:00 Зеленский раскрыл условия гарантий безопасности от США: эфир Ранок.LIVE

25 марта 2026
Text

19:00 Власти Киева игнорируют главные потребности города: эфир Київський час

Text

08:00 Российские войска понесли огромные потери на фронте: эфир Ранок.LIVE

27 марта 2026
Text

21:47 Украина на грани финансовой катастрофы: интервью с Гетманцевым

Text

18:09 Британия выделяет 115 млн евро на ПВО для Украины: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Украина и Саудовская Аравия подписали оборонное соглашение: эфир День.LIVE

Text

08:00 Буданов анонсировал новые обмены пленными: эфир Ранок.LIVE

По оценке министра обороны Михаила Федорова, темпы уничтожения российских сил на фронте указывают на то, что уже в марте совокупные потери армии РФ могут превысить 30 000 убитыми и тяжелоранеными. Он отметил, что этот месяц имеет шансы стать рекордным по количеству ликвидированных российских военных. По его словам, если украинским Силам обороны удастся выйти на показатель в 50 тысяч уничтоженных оккупантов за месяц, это будет иметь для противника катастрофические последствия. Детали решений, которые могут приблизить такой результат, он пообещал озвучить отдельно.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 30 марта

В прямом эфире "Ранок.LIVE" обсудят ситуацию на фронте, массированные атаки РФ, удары по российской нефтяной инфраструктуре, дипломатические шаги Украины и заявление министра обороны Михаила Федорова о возможных рекордных потерях армии РФ в марте.

В программе будут говорить об одной из самых массированных воздушных атак РФ за последнее время — в ночь на 29 марта Россия ударила по Украине "Кинжалом" и сотнями дронов, а силы ПВО уничтожили большинство целей.

Отдельно обсудят удар по Краматорску, где российская авиация атаковала жилую застройку, в результате чего есть погибшие и раненые, среди жертв - ребенок. Также в фокусе будут удары по российской нефтяной инфраструктуре: украинские дроны снова поразили терминал "Усть-Луга", который является важным узлом экспорта нефти РФ.

Среди международных тем — визит президента Владимира Зеленского на Ближний Восток и его прибытие в Иорданию для переговоров по безопасности и сотрудничеству, а также позиция Киева по переговорам, где Украина не рассматривает Россию и Беларусь, как площадки для возможного мирного процесса.

Гости эфира:

  • Роман Капинус, старший наводчик 2-й батареи самоходного артиллерийского дивизиона 54-й ОМБр
  • Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии, подполковник
  • Владимир Пузырко, дипломат, юрист-международник
  • Николай Голомша, экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист Украины
  • Павел Мартышев, аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики
  • Руслан Рохов, политолог
  • Оксана Савчук, народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры
  • Светлана Осауленко, депутат Одесского городского совета

Ранее, как сообщали Новини.LIVE, в ВСУ отметили, что российские войска уже начали весеннее контрнаступление. Они ожидали улучшения погодных условий для этого.

Между тем по оценке аналитиков Института изучения войны ВСУ сорвали российским войскам планы на штурмы фронта. Из-за больших потерь россияне вынуждены перебрасывать войска с разных направлений фронта на горячие точки.

08:00 Денежная помощь на детей: украинцам выплатят до 14 400 грн

Text

08:00 Российские войска понесли огромные потери на фронте: эфир Ранок.LIVE

07:38 Трамп заявил о желании "захватить" иранскую нефть и остров Харг

07:32 В Харькове начнут строить новую станцию метро: где она будет расположена

07:30 Нардеп объяснил, могут ли работники ТЦК и СП носить балаклавы

06:55 В "Резерв+" возможно исправить ошибку с данными о личности

06:30 Семейный отпуск для военнослужащих: как получить

06:25 Гидрометцентр предупреждает о дождях почти по всей Украине сегодня

06:14 В Киеве на крыше поезда погиб подросток

06:10 Минимальные пенсии 2026: некоторые получат более чем на 1 000 грн

08:00 Денежная помощь на детей: украинцам выплатят до 14 400 грн

07:38 Трамп заявил о желании "захватить" иранскую нефть и остров Харг

07:32 В Харькове начнут строить новую станцию метро: где она будет расположена

07:30 Нардеп объяснил, могут ли работники ТЦК и СП носить балаклавы

06:55 В "Резерв+" возможно исправить ошибку с данными о личности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:30 Семейный отпуск для военнослужащих: как получить

06:25 Гидрометцентр предупреждает о дождях почти по всей Украине сегодня

06:14 В Киеве на крыше поезда погиб подросток

06:10 Минимальные пенсии 2026: некоторые получат более чем на 1 000 грн

04:30 17-летние юноши должны стать на воинский учет: в ТЦК назвали сроки

22:33 Переход на летнее время 2026 года: как влияет на жизнь одесситов

06:33 Цены в Одессе сегодня: стоимость продуктов на Новом базаре

26 марта

06:33 Лишение родительских прав в Одессе: что изменилось во время войны

25 марта

22:33 Одессит потерял зрение на войне, но стал педагогом: путь жизни

24 марта

22:33 Защита одесского неба: уникальная работа мобильной группы ПВО

23 марта

22:33 Подготовка боевых офицеров в Одессе: преимущество на фронте

20 марта

22:33 Ремонт на трассе Одесса-Киев: сколько денег выделили на дороги

19 марта

22:33 В Одессе асфальт сошел со снегом: состояние дорог в городе

18 марта

21:32 В Одессе выросли цены на продукты: что именно подорожало на Привозе

17 марта

18:43 Турнир памяти в Одессе: как бойцы чтят память павших побратимов

Украина на грани финансовой катастрофы: интервью с Гетманцевым

27 марта 2026 г. 21:47
Британия выделяет 115 млн евро на ПВО для Украины: эфир Вечір.LIVE

27 марта 2026 г. 18:09
Украина и Саудовская Аравия подписали оборонное соглашение: эфир День.LIVE

27 марта 2026 г. 13:00
Буданов анонсировал новые обмены пленными: эфир Ранок.LIVE

27 марта 2026 г. 8:00
Гречка и бензин по 100 грн: интервью с Алексеем Кущом

26 марта 2026 г. 21:38
Зеленский в Саудовской Аравии: эфир Вечір.LIVE

26 марта 2026 г. 18:00
Украина готова экспортировать партнерам оборонные системы: День.LIVE

26 марта 2026 г. 13:00
Зеленский раскрыл условия гарантий безопасности от США: эфир Ранок.LIVE

26 марта 2026 г. 8:00

