Российские войска понесли огромные потери на фронте: эфир Ранок.LIVE

По оценке министра обороны Михаила Федорова, темпы уничтожения российских сил на фронте указывают на то, что уже в марте совокупные потери армии РФ могут превысить 30 000 убитыми и тяжелоранеными. Он отметил, что этот месяц имеет шансы стать рекордным по количеству ликвидированных российских военных. По его словам, если украинским Силам обороны удастся выйти на показатель в 50 тысяч уничтоженных оккупантов за месяц, это будет иметь для противника катастрофические последствия. Детали решений, которые могут приблизить такой результат, он пообещал озвучить отдельно.

Эфир Ранок.LIVE 30 марта

В прямом эфире "Ранок.LIVE" обсудят ситуацию на фронте, массированные атаки РФ, удары по российской нефтяной инфраструктуре, дипломатические шаги Украины и заявление министра обороны Михаила Федорова о возможных рекордных потерях армии РФ в марте.

В программе будут говорить об одной из самых массированных воздушных атак РФ за последнее время — в ночь на 29 марта Россия ударила по Украине "Кинжалом" и сотнями дронов, а силы ПВО уничтожили большинство целей.

Отдельно обсудят удар по Краматорску, где российская авиация атаковала жилую застройку, в результате чего есть погибшие и раненые, среди жертв - ребенок. Также в фокусе будут удары по российской нефтяной инфраструктуре: украинские дроны снова поразили терминал "Усть-Луга", который является важным узлом экспорта нефти РФ.

Среди международных тем — визит президента Владимира Зеленского на Ближний Восток и его прибытие в Иорданию для переговоров по безопасности и сотрудничеству, а также позиция Киева по переговорам, где Украина не рассматривает Россию и Беларусь, как площадки для возможного мирного процесса.

Гости эфира:

Роман Капинус, старший наводчик 2-й батареи самоходного артиллерийского дивизиона 54-й ОМБр

Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии, подполковник

Владимир Пузырко, дипломат, юрист-международник

Николай Голомша, экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист Украины

Павел Мартышев, аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики

Руслан Рохов, политолог

Оксана Савчук, народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры

Светлана Осауленко, депутат Одесского городского совета

Ранее, как сообщали Новини.LIVE, в ВСУ отметили, что российские войска уже начали весеннее контрнаступление. Они ожидали улучшения погодных условий для этого.

Между тем по оценке аналитиков Института изучения войны ВСУ сорвали российским войскам планы на штурмы фронта. Из-за больших потерь россияне вынуждены перебрасывать войска с разных направлений фронта на горячие точки.