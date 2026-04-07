Россия усилила дроновые атаки и террор против гражданских: эфир День.LIVE

Ведущие обсудят с гостями последствия российских ударов по Днепропетровской области, где погиб ребенок и есть раненые, а также атаку на автобус в центре Никополя с жертвами. Речь пойдет о ситуации с безопасностью в регионах и реакции властей на новые обстрелы.

Эфир День.LIVE 7 апреля

Отдельно сосредоточатся на международном контексте, в частности, на заявлении Владимира Зеленского о расширении роли Украины как партнера по безопасности, а также информации разведки о состоянии Моджтабы Хаменеи и возможных последствиях для Ирана.

Также в студии проанализируют экономические тенденции: резкое снижение курса доллара и евро и его влияние на украинский рынок.

Гости эфира День.LIVE 7 апреля

Олег Гетман — экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы

Юрий Костенко — народный депутат Украины пяти созывов, 2-й министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности

Олег Буряк — председатель Запорожской районной государственной администрации

Эдем Адаманов - директор Государственного экспертного центра Минздрава Украины

Анна Малкина — политолог, доктор политических наук

Как писали ранее Новини.LIVE, в Никополе в Днепропетровской области продолжает расти количество жертв из-за российской атаки FPV-дроном по гражданской маршрутке.

Также украинские дроны ударили по российскому фрагету "Адмирал Григорович". Пока неизвестно, какой объем повреждений, но отмечается, что таких кораблей в России осталось немного.