Россия согласилась на пасхальное перемирие: эфир Ранок.LIVE

Российский диктатор Владимир Путин объявил временное перемирие по случаю празднования Пасхи. Согласно сообщению, режим прекращения огня будет действовать с 16:00 11 апреля до конца суток 12 апреля 2026 года.

Мамука Мамулашвили, командир добровольческого батальона "Грузинский легион", солдат;

Богдан Ференс, эксперт по международным вопросам;

Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины;

Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований;

Руслан Рохов, политолог;

Тарас Семенюк, политолог-международник;

Юрий Черноморец, религиовед, богослов-снайпер;

Егор Чечеринда, военнослужащий, майор ВСУ, журналист;

Олег Лесной, политолог, вице-президент АЦ "Политика";

Сергей Фурса, экономист, финансист.

Как писали Новини.LIVE ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев передал Кремлю новое предложение по установлению перемирия как минимум на период пасхальных праздников.

А также глава государства сообщил, что российские войска пытаются захватить Покровск и продвинуться до конца апреля. В то же время, по его словам, противнику не хватает ресурсов для реализации этих планов, а во время наступательных действий российская армия несет значительные потери.