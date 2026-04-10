Россия согласилась на пасхальное перемирие: эфир Ранок.LIVE

Российский диктатор Владимир Путин объявил временное перемирие по случаю празднования Пасхи. Согласно сообщению, режим прекращения огня будет действовать с 16:00 11 апреля до конца суток 12 апреля 2026 года.
Как писали Новини.LIVE ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев передал Кремлю новое предложение по установлению перемирия как минимум на период пасхальных праздников.
А также глава государства сообщил, что российские войска пытаются захватить Покровск и продвинуться до конца апреля. В то же время, по его словам, противнику не хватает ресурсов для реализации этих планов, а во время наступательных действий российская армия несет значительные потери.