Россия массированно ударила по Украине дронами и ракетами: эфир День.LIVE

Россия утром 3 апреля атаковала Украину крылатыми ракетами, также сообщается о массовом применении ударных беспилотников. В центральных и восточных регионах Украины раздавались мощные взрывы, известно о жертвах.
Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.
Эфир День.LIVE 3 апреля
В программе обсудят заявление Зеленского о схеме сотрудничества разведок России и Ирана, а также последствия атак РФ по Украине с вечера и на утро: какие города были под огнем и что известно о последствиях.
Гости эфира День.LIVE
- Алексей Буряченко, кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований безопасности";
- Виктор Трегубов, спикер Группировки объединенных сил, подполковник;
- Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины (2001-2002);
- Ирина Борзова, народный депутат "Слуга Народа", Комитет ВРУ по вопросам молодежи и спорта, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики;
- Святослав Павлюк, исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины";
- Руслан Рохов, политолог;
- Владимир Бицак, заместитель председателя Сумского районного совета;
- Алексей Леонов, народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Как сообщали Новини.LIVE, известно, что в Киевской области погиб человек, а также травмировался еще один человек в результате российского обстрела.
Кроме того, по Украине ввели аварийные отключения света из-за российских атак на энергосистему.