Россия массированно ударила по Украине дронами и ракетами: эфир День.LIVE

Россия утром 3 апреля атаковала Украину крылатыми ракетами, также сообщается о массовом применении ударных беспилотников. В центральных и восточных регионах Украины раздавались мощные взрывы, известно о жертвах.

Эфир День.LIVE 3 апреля

В программе обсудят заявление Зеленского о схеме сотрудничества разведок России и Ирана, а также последствия атак РФ по Украине с вечера и на утро: какие города были под огнем и что известно о последствиях.

Гости эфира День.LIVE

Алексей Буряченко, кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований безопасности";

Виктор Трегубов, спикер Группировки объединенных сил, подполковник;

Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины (2001-2002);

Ирина Борзова, народный депутат "Слуга Народа", Комитет ВРУ по вопросам молодежи и спорта, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики;

Святослав Павлюк, исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины";

Руслан Рохов, политолог;

Владимир Бицак, заместитель председателя Сумского районного совета;

Алексей Леонов, народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как сообщали Новини.LIVE, известно, что в Киевской области погиб человек, а также травмировался еще один человек в результате российского обстрела.

Кроме того, по Украине ввели аварийные отключения света из-за российских атак на энергосистему.